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  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier
  • Tvorba vysnívaných kučier

StyleCare PrestigeAutomatická kulma

BHB876/00

4.8
| (1023) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Tvorba vysnívaných kučier
Táto automatická natáčacia kulma Philips StyleCare Prestige umožní automaticky a bez námahy vytvoriť vysnívané kučery vďaka svojmu inovatívnemu a inteligentnému systému natáčania. Vysnívané kučery s dvojnásobným množstvom vlasov jedným ťahom.*
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

Predĺžená záruka

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

2x viac vlasov jedným ťahom*

Tvorba vysnívaných kučier

  • S inteligentným systémom natáčania

  • 2x viac vlasov jedným ťahom

  • Vertikálna rukoväť

  • Inteligentné ochranné prvky

Inteligentný systém natáčania pre najlepší zážitok pri úprave vlasov

Inteligentný systém natáčania pre najlepší zážitok pri úprave vlasov

Doprajte si ten najväčší komfort pri úprave vlasov s naším inteligentným systémom natáčania. Inovatívny systém predstavuje skvelý balík mnohých vylepšených funkcií. Vďaka dvom automaticky rotujúcim inteligentným natáčacím ochranným prvkom vytvoríte úžasné trvácne kučery jednoduchým stlačením tlačidla. Každučký vlas natočia ako profesionálny kaderník a pritom s vlasmi po celý čas manipulujú šetrne. Šikovná technológia na tvorbu bohatých kučier umožňuje automatickej natáčacej kulme vytvárať trvácne účesy pri šetrnej teplote. Dlhší valec zariadenia, jednoducho uchopiteľná vertikálna rukoväť a otvorená konštrukcia, ktorá rešpektuje prirodzeným rast vlasov – to všetko vám pomôže vytvoriť dokonalý účes s minimálnym úsilím.

Dlhší valec dokáže jedným ťahom upraviť až 2x viac vlasov

Dlhší valec dokáže jedným ťahom upraviť až 2x viac vlasov

Vďaka o 113 % väčšej ploche automatickej natáčacej kulmy* teraz môžete na jeden ťah upraviť 2x viac vlasov. Cesta k dokonalým kučerám je teda odteraz jednoduchá a rýchla.

Ľahké použitie vďaka vertik. rukoväti

Automatická natáčacia kulma sa drží voľne v prirodzenej vertikálnej polohe, vďaka čomu bez námahy vytvoríte dokonale rovnomerné kučery na celej hlave. Ovládacie tlačidlá sa nachádzajú na rukoväti, kde na ne intuitívne dosiahnete. Zakrivený, oblý tvar natáčacej komory umožňuje pohodlne natáčať vlasy aj tesnejšie pri temene.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.8

z 5

1023

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

30/12/2025

Slovensko

Slovensko

Najlepšia automatická kulma

Už dávno som chcela automatickú kulmu a táto kulma od Philips sa mi veľmi zapáčila. S nákupom som veľmi spokojná bol to vianočný darček a som na 100% spokojná😍😍 Vytvorí veľmi krásne kučery za pár sekund ktoré držia celý deň✨️ Ovládanie je veľmi jednoduché, zvolíte si teplotu, sekundu, a smer otáčania na pravú alebo na ľavú stranu a plus k tomu že veľmi rýchlo sa zohrieva, potom stlačíte gombík a bum hotovo máte nádherné kučery.Nepoužívam ju veľmi dlho ale viem že veľmi často ju budem a som veľmi rada že som to dostala ako darček🥰 Odporúčam to každej žene!😍

Výhody

Rýchlo sa zohrieva, jednoduché ovládanie, pekný dizajn, krásny výsledok

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHB887/00 Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHB887/00 Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ

09/07/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Super

Vynikajúca kulma, jedna z najlepších aké som mala.

Výhody

Naozaj robí to čo sľubuje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WavePro Styler 9000 BHB968/00 Kulma na vlasy s technológiou SenseIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre WavePro Styler 9000 BHB968/00 Kulma na vlasy s technológiou SenseIQ

28/05/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vynikajúci výrobok - Spokojnosť

Efektívne a rýchle natočenie vlasov. Vynikajúco sa s ním pracuje. Vlasy šetrne navinie a vytvorí krasne vlny. Dobre sa drží v ruke a manipulácia a obsluha výrobku je jednoduchá.

Výhody

jednoduchosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Prestige BHB876/00 Automatická kulma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Prestige BHB876/00 Automatická kulma

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní s modelom Philips HPS940