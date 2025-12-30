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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
S inteligentným systémom natáčania
2x viac vlasov jedným ťahom
Vertikálna rukoväť
Inteligentné ochranné prvky
Doprajte si ten najväčší komfort pri úprave vlasov s naším inteligentným systémom natáčania. Inovatívny systém predstavuje skvelý balík mnohých vylepšených funkcií. Vďaka dvom automaticky rotujúcim inteligentným natáčacím ochranným prvkom vytvoríte úžasné trvácne kučery jednoduchým stlačením tlačidla. Každučký vlas natočia ako profesionálny kaderník a pritom s vlasmi po celý čas manipulujú šetrne. Šikovná technológia na tvorbu bohatých kučier umožňuje automatickej natáčacej kulme vytvárať trvácne účesy pri šetrnej teplote. Dlhší valec zariadenia, jednoducho uchopiteľná vertikálna rukoväť a otvorená konštrukcia, ktorá rešpektuje prirodzeným rast vlasov – to všetko vám pomôže vytvoriť dokonalý účes s minimálnym úsilím.
Vďaka o 113 % väčšej ploche automatickej natáčacej kulmy* teraz môžete na jeden ťah upraviť 2x viac vlasov. Cesta k dokonalým kučerám je teda odteraz jednoduchá a rýchla.
Automatická natáčacia kulma sa drží voľne v prirodzenej vertikálnej polohe, vďaka čomu bez námahy vytvoríte dokonale rovnomerné kučery na celej hlave. Ovládacie tlačidlá sa nachádzajú na rukoväti, kde na ne intuitívne dosiahnete. Zakrivený, oblý tvar natáčacej komory umožňuje pohodlne natáčať vlasy aj tesnejšie pri temene.
4.8
z 5
1023
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Pinky28
30/12/2025
Slovensko
Najlepšia automatická kulma
Už dávno som chcela automatickú kulmu a táto kulma od Philips sa mi veľmi zapáčila. S nákupom som veľmi spokojná bol to vianočný darček a som na 100% spokojná😍😍 Vytvorí veľmi krásne kučery za pár sekund ktoré držia celý deň✨️ Ovládanie je veľmi jednoduché, zvolíte si teplotu, sekundu, a smer otáčania na pravú alebo na ľavú stranu a plus k tomu že veľmi rýchlo sa zohrieva, potom stlačíte gombík a bum hotovo máte nádherné kučery.Nepoužívam ju veľmi dlho ale viem že veľmi často ju budem a som veľmi rada že som to dostala ako darček🥰 Odporúčam to každej žene!😍
Výhody
Rýchlo sa zohrieva, jednoduché ovládanie, pekný dizajn, krásny výsledok
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHB887/00 Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series BHB887/00 Automatická natáčacia kulma s technológiou SenseIQ
IvkaZ
09/07/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Super
Vynikajúca kulma, jedna z najlepších aké som mala.
Výhody
Naozaj robí to čo sľubuje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WavePro Styler 9000 BHB968/00 Kulma na vlasy s technológiou SenseIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre WavePro Styler 9000 BHB968/00 Kulma na vlasy s technológiou SenseIQ
Mo-Mo
28/05/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Vynikajúci výrobok - Spokojnosť
Efektívne a rýchle natočenie vlasov. Vynikajúco sa s ním pracuje. Vlasy šetrne navinie a vytvorí krasne vlny. Dobre sa drží v ruke a manipulácia a obsluha výrobku je jednoduchá.
Výhody
jednoduchosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Prestige BHB876/00 Automatická kulma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre StyleCare Prestige BHB876/00 Automatická kulma
v porovnaní s modelom Philips HPS940