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StyleCare Prestige Automatická kulma

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StyleCare PrestigeAutomatická kulma

BHB876/00

StyleCare Prestige Automatická kulma

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Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 6 April 2023

Návod na použitie

  • PDF súbor, 15.5 MB
  • 4 April 2023

Náhradné diely a príslušenstvo

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