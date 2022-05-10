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  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
  • Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy

Tento produkt už nie je dostupný

EssentialCareSušič vlasov

BHC010/10

4.8
| (68) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy
Nový fén na vlasy Philips Essential Care sa vyznačuje milým dizajnom, kompaktnými rozmermi a vysokým výkonom. Výkon 1 200 W vám umožní vysušiť vlasy jemne a rýchlo. Flexibilné nastavenia starostlivosti o vlasy sú navrhnuté tak, aby ponúkali rôzne úrovne sušenia a výnimočnú starostlivosť.
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Jednoduchá starostlivosť o vaše vlasy

  • 1200 W

  • Kompaktná

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Sklopná rúčka pre ľahké prenášanie

Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

1200 W jemné sušenie pre krásne výsledky

Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon pre nádherné účesy na každý deň.

3 flexibilné predvolené nastavenia sušenia pre rozličné potreby

3 flexibilné predvolené nastavenia sušenia pre rozličné potreby

Tento kompaktný sušič na vlasy poskytuje 3 prednastavené nastavenia teploty a rýchlosti pre studené, šetrné alebo rýchle vysušenie vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

68

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super skladný, výkonný a lehký

Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.

Výhody

3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Fén

Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.

Výhody

Sklopná rukojeť

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý fén

Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný

Výhody

Skladnost, výkon

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky