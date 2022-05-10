Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
1200 W
Kompaktná
Veľkou výhodou tohto sušiča vlasov je sklopná rúčka. Výsledkom je malý a kompaktný sušič vlasov, ktorý zaberá minimum priestoru, vďaka čomu ho môžete mať neustále so sebou.
Tento 1200 W sušič vlasov vytvára optimálny prúd vzduchu a jemný sušiaci výkon pre nádherné účesy na každý deň.
Tento kompaktný sušič na vlasy poskytuje 3 prednastavené nastavenia teploty a rýchlosti pre studené, šetrné alebo rýchle vysušenie vlasov.
4.8
z 5
68
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Ricci17
10/05/2022
Česká republika
Super skladný, výkonný a lehký
Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.
Výhody
3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Litva
10/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Fén
Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.
Výhody
Sklopná rukojeť
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
anns19
25/05/2020
Česká republika
Skvělý fén
Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný
Výhody
Skladnost, výkon
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč