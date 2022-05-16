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  • Výkonné sušenie a starostlivosť
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  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
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  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť
  • Výkonné sušenie a starostlivosť

Tento produkt už nie je dostupný

EssentialSušič vlasov

BHD002/00

4.9
| (186) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Výkonné sušenie a starostlivosť
Sušič na vlasy Philips Essential poskytuje nielen výkonné 1600 W sušenie vlasov, no vďaka nastaveniu teploty ThermoProtect sa o ne aj stará. Jednoduché používanie s 3 nastaveniami teploty a rýchlosti či chladným prúdom vzduchu.
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Výkonné sušenie a starostlivosť

  • 1600 W

  • Nastavenie ThermoProtect

  • 3 teploty a rýchlosti

Sušiaci výkon 1 600 W

Sušiaci výkon 1 600 W

Vďaka tomuto 1 600 W sušiču vlasov, ktorý vytvára optimálny prúd vzduchu, bude váš každodenný účes dokonalý.

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie teploty ThermoProtect

Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.

20 mm hubica na sústredený prúd vzduchu

20 mm hubica na sústredený prúd vzduchu

V hubici sa sústreďuje prúd vzduchu pre precízne tvarovanie a úpravy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

186

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlé vysušení

Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.

Výhody

Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips

nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů

23/05/2020

Česká republika

Česká republika

Bezva na cesty

Malý skladný fén s velkým výkonem. Líbí se mi nastavitelnost teploty vysoušení a dlouhý kabel do zásuvky.

Výhody

Lehký, skladný, výkonný

Nevýhody

Nevim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů

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  • Tipy a triky