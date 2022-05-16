Tento produkt už nie je dostupný
1600 W
Nastavenie ThermoProtect
3 teploty a rýchlosti
Vďaka tomuto 1 600 W sušiču vlasov, ktorý vytvára optimálny prúd vzduchu, bude váš každodenný účes dokonalý.
Nastavenie ThermoProtect poskytuje optimálnu teplotu na sušenie vlasov a zvýšenú ochranu pred ich prehrievaním. Pomocou rovnako výkonného prúdu vzduchu teraz dosiahnete najlepšie výsledky šetrnejším spôsobom.
V hubici sa sústreďuje prúd vzduchu pre precízne tvarovanie a úpravy.
4.9
z 5
186
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Silvace
16/05/2022
Česká republika
Rychlé vysušení
Moderní výkonný fén, vysuší vlasy za 2 minuty. Super je možnost volby teploty a rychlosti sušení. Pro kudrnaté vlasy dcerky je skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy, neponičí tvar účesu, naopak zvýrazní texturu vln. Neničí vlasy.
Výhody
Výkonný fén, díky tomu jsou vlasy rychle vysušené. Nastavitelná teplota a síla větru. Skvělý nástavec pro kudrnaté vlasy. Nevysušuje vlasy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD004/00 Vysoušeč vlasů
Megie
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spolehlivý vysoušeč vlasů Philips
nepřehřívá se poměr cena výkon je super určitě doporučuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD002/00 Vysoušeč vlasů
AJA257
23/05/2020
Česká republika
Bezva na cesty
Malý skladný fén s velkým výkonem. Líbí se mi nastavitelnost teploty vysoušení a dlouhý kabel do zásuvky.
Výhody
Lehký, skladný, výkonný
Nevýhody
Nevim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Essential BHD006/00 Cestovní vysoušeč vlasů