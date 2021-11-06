Tento produkt už nie je dostupný
SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
2100 W
Nadstavec ThermoProtect
6 nastavení teploty a rýchlosti
Tento 2 100 W sušič vlasov vytvára silný prúd vzduchu pre dokonalé výsledky každý deň.
Jedinečne navrhnutý nástavec ThermoProtect, ktorý účinne mieša teplý a chladný vzduch, je určený na každodennú starostlivosť. Zníži teplotu vzduchu o 15 °C, pričom aj tak usuší vlasy rýchlo.
Jednoducho si vyberte kombináciu, ktorá najviac vyhovuje vaším vlasom a na váš účes. 6 rozdielnych nastavení zabezpečuje presné možnosti prispôsobenia účesu na mieru.
4.8
z 5
433
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Po227
06/11/2021
Slovensko
Philips hsir dryer 3000 BHD300/00
Vyrobok splňa to čo ma je to už druha kupa ako darček pre dôchodkiňu značka Philips super
Výhody
Skladny padne do ruky ako ma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHD300/00 Sušič vlasov
JanaZ
30/03/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý poměr cena x výkon
Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.
Výhody
Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota
Nevýhody
Chtělo by to lepší rukojeť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD360/20 Fén
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD360/20 Fén
úúúúúúúúúú
23/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje
Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výhody
cena
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů