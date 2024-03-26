Tento produkt už nie je dostupný
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia na mieru
Infračervený snímač
Výkonné sušenie: o 20 % rýchlejšie*
Udržiava až 90 %** vlhkosti vlasov
Technológia SenseIQ pre sušenie prispôsobené na mieru. SNÍMA. Infračervený senzor sušiča nepretržite sníma teplotu vašich vlasov a poskytuje tak personalizovanú ochranu. PRISPÔSOBÍ. Senzor nastavuje teplotu až 4 000-krát počas jedného sušenia ***, aby sa zabránilo prehriatiu. STARÁ SA. Naša technológia snímania a prispôsobovania chráni vlasy pri sušení a uzamyká až 90% ** prirodzenej vlhkosti vlasov.
Zatiaľ čo iné sušiče vlasov merajú len teplotu prúdiaceho vzduchu, sušič vlasov Philips s technológiou SenseIQ meria teplotu vašich vlasov, aby zabránil ich prehriatiu. Je vybavený infračerveným senzorom, ktorý zabezpečuje správne sušenie vašich vlasov.
Sušič s technológiou SenseIQ upravuje teplotu prúdenia vzduchu až 4 000-krát pri jednom sušenie***, aby sa zabránilo prehriatiu.
4.4
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Michal0076
26/03/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Fén
Fénuje super. Vlasi nejsou přesušené. Jsou hebké a načechrané.
Výhody
Design vyrobku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ankon32
10/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funkčnost
Fén je relativně tichý a lehký, vlasy vysuší, ale zároveň z nich nevytáhne vlhkost, díky čidlu, které snímá teplotu vlasu. Po vyfoukání jsou provzdušněné, uhlazené a lesklé.
Výhody
Funkčnost a design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ondyk
25/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Fén Philips 8000
Super přístroj. Jiný tvar, než na jaký jsme byli zvyklí. Přizpůsobuje teplotu vysoušení situaci.
Výhody
tichý, šetrný k vlasům
Nevýhody
zatím jsme nenašli
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Rýchlejší ako model BHD004, 1800 W sušič
V režime Jemný po 5 minútach sušenia
* Merané počas 10 minút sušenia
* * v porovnaní s modelom HP8280
* * * v porovnaní s modelom HP8280 bez kábla, nadstavcov