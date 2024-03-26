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  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
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  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
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  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
  • Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

PrestigeSušič vlasov

BHD628/00

4.4
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ
Predstavujeme sušič Philips s technológiou SenseIQ. Sníma vaše vlasy a prispôsobuje sa im, upravuje teplotu, aby nedochádzalo k prehrievaniu, a zachováva prirodzenú vlhkosť vašich vlasov. Pri každom sušení budete mať pocit, že vaše vlasy sú krásne a je o ne postarané.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

Pre lesklé a zdravé vlasy bohaté na vlhkosť

Prispôsobené sušenie s technológiou SenseIQ

  • Technológia na mieru

  • Infračervený snímač

  • Výkonné sušenie: o 20 % rýchlejšie*

  • Udržiava až 90 %** vlhkosti vlasov

Sušenie prispôsobené na mieru

Sušenie prispôsobené na mieru

Technológia SenseIQ pre sušenie prispôsobené na mieru. SNÍMA. Infračervený senzor sušiča nepretržite sníma teplotu vašich vlasov a poskytuje tak personalizovanú ochranu. PRISPÔSOBÍ. Senzor nastavuje teplotu až 4 000-krát počas jedného sušenia ***, aby sa zabránilo prehriatiu. STARÁ SA. Naša technológia snímania a prispôsobovania chráni vlasy pri sušení a uzamyká až 90% ** prirodzenej vlhkosti vlasov.

Snímanie teploty vlasov

Snímanie teploty vlasov

Zatiaľ čo iné sušiče vlasov merajú len teplotu prúdiaceho vzduchu, sušič vlasov Philips s technológiou SenseIQ meria teplotu vašich vlasov, aby zabránil ich prehriatiu. Je vybavený infračerveným senzorom, ktorý zabezpečuje správne sušenie vašich vlasov.

Prispôsobuje sušiaci výkon

Prispôsobuje sušiaci výkon

Sušič s technológiou SenseIQ upravuje teplotu prúdenia vzduchu až 4 000-krát pri jednom sušenie***, aby sa zabránilo prehriatiu.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.4

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

26/03/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Fén

Fénuje super. Vlasi nejsou přesušené. Jsou hebké a načechrané.

Výhody

Design vyrobku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funkčnost

Fén je relativně tichý a lehký, vlasy vysuší, ale zároveň z nich nevytáhne vlhkost, díky čidlu, které snímá teplotu vlasu. Po vyfoukání jsou provzdušněné, uhlazené a lesklé.

Výhody

Funkčnost a design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

25/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Fén Philips 8000

Super přístroj. Jiný tvar, než na jaký jsme byli zvyklí. Přizpůsobuje teplotu vysoušení situaci.

Výhody

tichý, šetrný k vlasům

Nevýhody

zatím jsme nenašli

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Táto recenzia bola vytvorená pre Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Rýchlejší ako model BHD004, 1800 W sušič

  2. V režime Jemný po 5 minútach sušenia

  3. * Merané počas 10 minút sušenia

  4. * * v porovnaní s modelom HP8280

  5. * * * v porovnaní s modelom HP8280 bez kábla, nadstavcov