VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Prestige Sušič vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PrestigeSušič vlasov

BHD628/00

Prestige Sušič vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 13 April 2022

Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)

  • PDF súbor, 661.9 kB
  • 20 May 2025

Náhradné diely a príslušenstvo

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme