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  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
  • O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.

7000 seriesSušič vlasov s technológiou ThermoShield Advanced

BHD720/10

4.8
| (250) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.
Tešte sa z výsledkov ako od kaderníka so sušičom vlasov Philips radu 7000. Pokročilá technológia ThermoShield aktívne sníma a reguluje teplotu vzduchu sušiča, vďaka čomu budú vaše vlasy chránené pred tepelným poškodením*********.
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Záruka 90 dní vrátenia peňazí

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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s pokročilou technológiou ThermoShield

O 20 % rýchlejší*. Ľahší**. Bez tepelného poškodenia********.

  • Technológia ThermoShield Advanced

  • Ión vody, minerálny ión, 8x viac iónov

  • 60 %********* zvýšenie lesku vlasov

  • 4-minútové rýchle sušenie

  • Sušenie o 20 %** rýchlejšie ako so sušičom s výkonom 2300 W

Technológia ThermoShield Advanced chráni vaše vlasy pred prehriatím

Technológia ThermoShield Advanced chráni vaše vlasy pred prehriatím

Systém dvojitých snímačov nepretržite sníma teplotu v miestnosti a aktívne upravuje teplotu sušenia 24 000-krát počas jedného sušenia a chráni tak vaše vlasy pred prehriatím. Vychutnajte si o 25 % rovnomernejšiu teplotu sušenia v akomkoľvek prostredí*********.

O 30 % rýchlejšie sušenie so silným prúdom vzduchu****

O 30 % rýchlejšie sušenie so silným prúdom vzduchu****

Naše inovatívne čepele ventilátora a špeciálne navrhnutý ohrev magicky osuší vlasy len za 4 minúty****.

Ióny vody dodávajú vlasom vlhkosť

Ióny vody dodávajú vlasom vlhkosť

Zvýšte vlhkosť pre jemné a zdravo vyzerajúce vlasy. Technológia iónov vody dokáže generovať 1000-krát viac vody ako bez ionizátora.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

250

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

06/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý výrobek

Jsem spokojená, vyzkoušela jsem všechny funkce a nastavení teploty, nejvíc jsem nadšená z funkcí Gentle a Hot/Cold. Fén je lehčí než můj předchozí fén a dobře se drží v ruce. Jediná malá výtka je k umístění tlačítka chladného vzduchu, které často při uchopení fénu nechtěně zapnu.

Výhody

velký výběr nastavení a teploty

Nevýhody

umístění tlačítka COLD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Má hodně funkcí fén

Fén je skvělí ,dobře fouká a vlasy nejsou tak rozlítané ,když potřebuju rychle vysušit vlasy jsou na velký stupeň opravdu vyfoukané skoro hned

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělé funkce

Výrobek mi poprvé za 20 let zlepšil vlasy, které jsem měla vždy suché a křehké. Teď jsou pružné, měké a nelámou se. Je to pro mne zázrak. Vřele doporučuji.

Výhody

Nevysušuje, má mnoho teplotních poloh.

Nevýhody

Jediná- tlačítko na okamžitý studený vzduch vám padne přímo pod prsty. Tudíš ho často nechtěně přepnete.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. v porovnaní so sušičom vlasov Philips S5000 2300 W

  2. v porovnaní so sušičom vlasov Philips MoistureProtect HP8280

  3. * na základe priemerného času sušenia 4 minúty

  4. * * na základe stredne dlhých (40 cm) belošských vlasov v laboratórnom prostredí, pri najvyššej rýchlosti a nastavení tepla. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.

  5. * * * Minerálna ionizačná ochrana po 6 mesiacoch vystavenia UV lúčom

  6. * * * * v porovnaní s modelom HP8232/20 s najvyšším nastavením

  7. * * * * * sušič vlasov Philips MoistureProtect HP8280 s najvyšším nastavením

  8. * * * * * * Nastavenie pokročilej technológie Thermoshield

  9. * * * * * * * pri použití horúceho a studeného režimu v porovnaní s prirodzene vysušenými vlasmi. Testované v nezávislom skúšobnom inštitúte v USA.