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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.
Technológia ThermoShield Advanced
Ión vody, minerálny ión, 8x viac iónov
60 %********* zvýšenie lesku vlasov
4-minútové rýchle sušenie
Sušenie o 20 %** rýchlejšie ako so sušičom s výkonom 2300 W
Systém dvojitých snímačov nepretržite sníma teplotu v miestnosti a aktívne upravuje teplotu sušenia 24 000-krát počas jedného sušenia a chráni tak vaše vlasy pred prehriatím. Vychutnajte si o 25 % rovnomernejšiu teplotu sušenia v akomkoľvek prostredí*********.
Naše inovatívne čepele ventilátora a špeciálne navrhnutý ohrev magicky osuší vlasy len za 4 minúty****.
Zvýšte vlhkosť pre jemné a zdravo vyzerajúce vlasy. Technológia iónov vody dokáže generovať 1000-krát viac vody ako bez ionizátora.
4.8
z 5
250
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
myška4
06/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
skvělý výrobek
Jsem spokojená, vyzkoušela jsem všechny funkce a nastavení teploty, nejvíc jsem nadšená z funkcí Gentle a Hot/Cold. Fén je lehčí než můj předchozí fén a dobře se drží v ruce. Jediná malá výtka je k umístění tlačítka chladného vzduchu, které často při uchopení fénu nechtěně zapnu.
Výhody
velký výběr nastavení a teploty
Nevýhody
umístění tlačítka COLD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Kočka21
08/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Má hodně funkcí fén
Fén je skvělí ,dobře fouká a vlasy nejsou tak rozlítané ,když potřebuju rychle vysušit vlasy jsou na velký stupeň opravdu vyfoukané skoro hned
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Edithde
20/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělé funkce
Výrobek mi poprvé za 20 let zlepšil vlasy, které jsem měla vždy suché a křehké. Teď jsou pružné, měké a nelámou se. Je to pro mne zázrak. Vřele doporučuji.
Výhody
Nevysušuje, má mnoho teplotních poloh.
Nevýhody
Jediná- tlačítko na okamžitý studený vzduch vám padne přímo pod prsty. Tudíš ho často nechtěně přepnete.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced
v porovnaní so sušičom vlasov Philips S5000 2300 W
v porovnaní so sušičom vlasov Philips MoistureProtect HP8280
* na základe priemerného času sušenia 4 minúty
* * na základe stredne dlhých (40 cm) belošských vlasov v laboratórnom prostredí, pri najvyššej rýchlosti a nastavení tepla. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
* * * Minerálna ionizačná ochrana po 6 mesiacoch vystavenia UV lúčom
* * * * v porovnaní s modelom HP8232/20 s najvyšším nastavením
* * * * * sušič vlasov Philips MoistureProtect HP8280 s najvyšším nastavením
* * * * * * Nastavenie pokročilej technológie Thermoshield
* * * * * * * pri použití horúceho a studeného režimu v porovnaní s prirodzene vysušenými vlasmi. Testované v nezávislom skúšobnom inštitúte v USA.