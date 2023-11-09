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7000 series Sušič vlasov s technológiou ThermoShield Advanced

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7000 seriesSušič vlasov s technológiou ThermoShield Advanced

BHD720/10

7000 series Sušič vlasov s technológiou ThermoShield Advanced

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Návody a dokumentácia

Príručka s dôležitými informáciami

  • PDF súbor, 538.8 kB
  • 27 May 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 8.2 MB
  • 4 November 2025

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