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  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
  • Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*

Tento produkt už nie je dostupný

7000 SeriesŽehlička na vlasy

BHS732/00

4.8
| (586) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*
Chráňte a upravujte svoje vlasy pomocou technológie ThermoShield, ktorá zaistí menšie tepelné poškodenie a stálu teplotu, a minerálnych iónov na zníženie vplyvu UV žiarenia. Pre krásne, zdravo vyzerajúce a hladké účesy.
Zobraziť všetky výhody
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SenseIQ, naša doteraz najlepšia technológia, ktorá sa prispôsobí potrebám vašich vlasov.

s technológiou ThermoShield a minerálnymi iónmi

Chráňte a upravujte s menším tepelným poškodením*

  • Technológia ThermoShield

  • Minerálna ionizačná ochrana

  • O 50 % rýchlejšie žehlenie

  • Rolovacie púzdro odolné voči teplu

Technológia ThermoShield pre menšie tepelné poškodenie

Technológia ThermoShield vám umožní tvarovať účes s menším tepelným poškodením. Jej senzor reguluje teplotu tak, aby vaše vlasy od korienkov po končeky získali dokonalý rovnomerný štýl, ktorý si zaslúžia.

Minerálne ióny redukujú poškodenie UV žiarením

Minerálne ióny redukujú poškodenie UV žiarením

Minerálne ióny pomáhajú znižovať negatívny vplyv UV žiarenia, znižujú poškodenie povrchu vlasov. Menšie poškodenie UV žiarením udržuje vlasy hladké a pružné.

Teplotný rozsah od 120 °C až do 230 °C

Vyberte si teplotu v rozsahu od 120 °C do 230 °C pre dlhotrvajúce výsledky s minimálnym rizikom poškodenia vlasov.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

586

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

04/02/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek předčil mé očekávání

Jsem velmi spokojena, žehlička mi velmi překvapila při používání , jsem nadšená kvalitou, jednoduchostí při užívání a výsledkem

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

17/09/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je bez chyby...

Na žehličku na vlasy nemám jedinou výtku. Netahá vlasy ,což je pro mě velké plus.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

26/10/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super žehlička

Před touto žehličkou jsem používala philips StraightCare HP8374/00. Tato nová žehlička je v ruce o něco těžší, ale dobře se s ní manipuluje. Vlasy krásně vyžehlí, vypadají lesklé.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Rovnaké výsledky dosiahnuté pri nižšej teplote 180 °C v porovnaní s modelom HP8361 pri teplote 210 °C

  2. v porovnaní s modelom HP8361

  3. v porovnaní s modelom HP8361