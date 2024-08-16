Tento produkt už nie je dostupný
So svetlom Opti-light
Na nohy a citlivé oblasti
+ 7 ks príslušenstva
Efektívny systém epilácie zanechá vašu pokožku hladkú a bez chĺpkov po niekoľko týždňov
Jedinečné zabudované svetlo sa postará o efektívnejšiu epiláciu väčšieho množstva chĺpkov.
2 rýchlostné nastavenia na odstraňovanie tenších aj hrubších chĺpkov pre odstraňovanie chĺpkov tak, ako vám to najviac vyhovuje.
4.7
z 5
324
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
VikViky
16/08/2024
Slovensko
Pomer cena vykon, super investicia.
Po 10rokoch som vymenila moj stary Philips strojcek (pokazeny kabel) za rovnaky v zakladnej vybave. Vahovo je omnoho lahsi ako moj stary, co je pozitivne pri cestovani. Mam pocit, ze holenie trochu menej boli a velke plus hodnotim ze pekne oholi nohy aj pocas horucav ked su nohy trochu "ulepene". Pomer cena vykon, skvele.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Mesike77
17/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Skvela pomocka :)
Aj predtym som mala Philips epilátor, pouzivala som viac ako 12 rokov, preto som zvolila tento, lebo je to iste len novy model. Zatial spokojnost :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE225/00 Kompaktný epilátor, s káblom
Spiritime
26/05/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Epilace
Spokojenost, dělá co slibuje, doporučují, skvělá cena a výkon
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024