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Satinelle Essential Kompaktný epilátor, s káblom
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
BRE285/00
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Návod na použitie
Všetko (2)
Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Satinelle EssentialEpilačná hlava
Satinelle EssentialHoliaca hlavica
Satinelle EssentialSieťový adaptér
EpilatorsMasážny nadstavec
Satinelle EssentialSpojovacia jednotka epilačnej hlavice
Satinelle EssentialZastrihávacia hlava
Satinelle EssentialZastrihávací hrebeň
Satinelle EssentialČistiaca kefka
Puzdro
EpilatorPeelingová rukavica
Súprava pinziet
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