Tento produkt už nie je dostupný
Na nohy a telo
Keramické disky zachytia jemné chĺpky
Dizajn držadla v tvare S
+ 3 ks príslušenstva
Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka keramickému materiálu so štruktúrovaným povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie najjemnejšie chĺpky – výsledkom sú až 4-krát kratšie chĺpky ako pri voskovaní. Teraz v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre najrýchlejšie odstraňovanie chĺpkov.
Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.
S ergonomickým držadlom v tvare S sa jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí maximálnu kontrolu a lepší dosah s prirodzenými a presnými pohybmi po celom tele.
Ocenenia
4.4
z 5
526
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Zuzka28
28/11/2019
Slovensko
Nadmerná spokojnosť
Epilator som si kúpila po asi 5tich rokoch používania lacnejšieho modelu a som veľmi spokojná žiletky už nemusím kupovať na celé telo mi stačí tento jeden produkt (na intímne partie len vymením epilačnu hlavicu za holiacu) ľahko sa čistí, jednoducho používa... brala som ho so sebou dokonca aj na týždenné alebo viac týždenné stanovačky! Nabíjam ho asi raz za 2-3 mesiace zdá sa mi že vydrží viac ako tých 40 min alebo to s ním ide veľmi rýchlo :D proste pomocník všade a vždy. Hlučnosť je menšia ako u predošlého modelu... Ja ho proste môžem len chváliť a odporúčať každému... navyše šetrím životné prostredie ked nekupujem jednorazové žiletky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor na mokré aj suché použitie
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
Epilátor, který oholí
Dobře se drží, dá se použit i ve sprše i na sucho. Bohužel je třeba trosku ho nasměrovat ve směru růstu chloupků.
Výhody
Lehký, dobře se drží, rychlý
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
29/05/2020
Česká republika
Skvělý společník pro každou ženu
Tento produkt jsem před delší dobou zakoupila na doporučení své kamarádky a rozhodně nelituji. Kromě toho, že má krásný, elegantní vzhled a je lehce uchopitelný a snadno ovladatelný má další skvělé funkce. Snadno a rychle se s ním dá oholit, ale já osobně preferuji jeho použití pro depilaci. S ním je totiž rychlá a lehce bolestivá pouze při prvním použití, po každém dalším použití je bolest menší. Často používám nástavec na napínání kůže, který bolestivost ještě více zmírňuje. Nejlepší vlastnost výrobku za mě je ta, že výrobek můžu používat bez zapojení do elektřiny a jeho nabíjení je velmi rychlé. Další skvělou výhodou je světlo, díky kterému je vidět na každý nechtěný chloupek a proto je jednodušší docílit chtěného výsledku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024