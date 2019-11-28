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Všetky rady

  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
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  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
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  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
  • Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch

Tento produkt už nie je dostupný

Satinelle AdvancedEpilátor na mokré aj suché použitie

BRE620/00

4.4
| (526) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch
Náš doteraz najrýchlejší epilátor má unikátne keramické disky, ktoré sa otáčajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým a pevne zachytia aj jemné a krátke chĺpky. Užívajte si týždne saténovo hladkej pokožky a starajte sa o svoje telo pomocou prispôsobených spôsobov odstraňovania chĺpkov.
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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

2 procedúry odstraňovania chĺpkov

Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších chĺpkoch

  • Na nohy a telo

  • Keramické disky zachytia jemné chĺpky

  • Dizajn držadla v tvare S

  • + 3 ks príslušenstva

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov

Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka keramickému materiálu so štruktúrovaným povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie najjemnejšie chĺpky – výsledkom sú až 4-krát kratšie chĺpky ako pri voskovaní. Teraz v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre najrýchlejšie odstraňovanie chĺpkov.

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Prvý epilátor s držadlom v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí maximálnu kontrolu a lepší dosah s prirodzenými a presnými pohybmi po celom tele.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

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4.4

z 5

526

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

28/11/2019

Slovensko

Slovensko

Nadmerná spokojnosť

Epilator som si kúpila po asi 5tich rokoch používania lacnejšieho modelu a som veľmi spokojná žiletky už nemusím kupovať na celé telo mi stačí tento jeden produkt (na intímne partie len vymením epilačnu hlavicu za holiacu) ľahko sa čistí, jednoducho používa... brala som ho so sebou dokonca aj na týždenné alebo viac týždenné stanovačky! Nabíjam ho asi raz za 2-3 mesiace zdá sa mi že vydrží viac ako tých 40 min alebo to s ním ide veľmi rýchlo :D proste pomocník všade a vždy. Hlučnosť je menšia ako u predošlého modelu... Ja ho proste môžem len chváliť a odporúčať každému... navyše šetrím životné prostredie ked nekupujem jednorazové žiletky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

09/02/2022

Česká republika

Česká republika

Epilátor, který oholí

Dobře se drží, dá se použit i ve sprše i na sucho. Bohužel je třeba trosku ho nasměrovat ve směru růstu chloupků.

Výhody

Lehký, dobře se drží, rychlý

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý společník pro každou ženu

Tento produkt jsem před delší dobou zakoupila na doporučení své kamarádky a rozhodně nelituji. Kromě toho, že má krásný, elegantní vzhled a je lehce uchopitelný a snadno ovladatelný má další skvělé funkce. Snadno a rychle se s ním dá oholit, ale já osobně preferuji jeho použití pro depilaci. S ním je totiž rychlá a lehce bolestivá pouze při prvním použití, po každém dalším použití je bolest menší. Často používám nástavec na napínání kůže, který bolestivost ještě více zmírňuje. Nejlepší vlastnost výrobku za mě je ta, že výrobek můžu používat bez zapojení do elektřiny a jeho nabíjení je velmi rychlé. Další skvělou výhodou je světlo, díky kterému je vidět na každý nechtěný chloupek a proto je jednodušší docílit chtěného výsledku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 