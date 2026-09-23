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SatinShave AdvancedHoliaci fólia

CP0634

Náhradná fólia holiacej hlavy

Táto holiaca fólia predstavuje ochrannú bariéru medzi vašou pokožkou a reznými prvkami holiaceho strojčeka. Na dôkladné a bezpečné oholenie s cieľom dosiahnuť jemnú a hladkú pokožku.

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K dispozícii v servise

Kompatibilné produkty

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE719/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty Set

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Beauty Set

BRE750/00

6000 Series

6000 Series
Telový holiaci strojček

BRL128/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE728/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Holiaci strojček bez kábla, suché aj mokré holenie

BRL114/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Holiaci strojček bez kábla, suché aj mokré holenie

BRL147/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

BRL146/20

Overte si kompatibilitu nižšie

Náhradná fólia holiacej hlavy

  • Dámsky holiaci strojček

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Dámsky holiaci strojček série 6000, 8000

  • Biela

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Technické špecifikácie

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