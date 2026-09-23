CP0634
Náhradná fólia holiacej hlavy
Táto holiaca fólia predstavuje ochrannú bariéru medzi vašou pokožkou a reznými prvkami holiaceho strojčeka. Na dôkladné a bezpečné oholenie s cieľom dosiahnuť jemnú a hladkú pokožku.
K dispozícii v servise
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE748/00
BRE750/00
BRL128/00
BRE728/00
BRL114/00
BRL147/00
BRL146/20
Dámsky holiaci strojček
Satinelle
SatinShave
Dámsky holiaci strojček série 6000, 8000
Biela
Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.