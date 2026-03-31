  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.

Epilator Series 9000Bezkáblový epilátor, mokré a suché použitie

BRE728/00

5
| (36) Recenzie | 100 Odporúča tento produkt
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
  • Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.
Náš najúčinnejší epilátor, vaša najhladšia pokožka. Predstavujeme prvý epilátor na svete s funkciou ProGuide s 360° viditeľnosťou na zaistenie efektívnych a šetrných výsledkov. Viac ako epilátor. Vaša komplexná súprava na odstraňovanie chĺpkov a starostlivosť o telo.
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Bez rutinného odstraňovania chĺpkov až po dobu 4 týždňov.

Ahoj, hladkosť. Univerzálna a jemná starostlivosť o telo.

  • Mokré a suché používanie

  • Na nohy, telo, oblasť bikín a chodidlá

  • Viac ako epilátor

  • Celkom 9 nadstavcov

Hladký pocit až na celé 4 týždne

Hladký pocit až na celé 4 týždne

Užite si slobodu od rutinného odstraňovania chĺpkov. Už nemusíte čakať, kým chĺpky dorastú: odstraňuje chĺpky 3-krát kratšie ako vosk.

ProGuide. Menej bolesti, väčšie pohodlie pre pokožku*

ProGuide. Menej bolesti, väčšie pohodlie pre pokožku*

Prvý epilátor na svete s ProGuide s 360° viditeľnosťou na zaistenie efektívnych a šetrných výsledkov. ProGuide zdokonaľuje váš 75° uhol epilácie, zaisťuje najlepšie výsledky a udržuje vašu pokožku napnutú s cieľom zaistiť väčšie pohodlie pre pokožku. 360° LED osvetlenie vám pomáha nájsť a odstrániť viac chĺpkov.

Efektívne a rýchlo. Osvetlite. Uvidíte. Zachytíte.

Efektívne a rýchlo. Osvetlite. Uvidíte. Zachytíte.

Efektívne a rýchle výsledky vďaka technológii Double Action. Zachytáva aj tie najkratšie chĺpky pomocou keramických pinziet. Zachytáva a odstraňuje chĺpky s dĺžkou už od 0,5 mm. Nie je potrebné tlačiť. Stačí len kĺzať. Integrované LED osvetlenie zaistí, že vám žiadne chĺpky neuniknú. Ošetrenie oboch dolných končatín zvládnete za menej ako 6 minút.

Technické špecifikácie

Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

5.0

z 5

36

Recenzie

100%

100 Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

had.nat1

31/03/2026

Czech Republic

Dokonalý epilator

Epilátor je skvělý, jsem nadmíru spokojená. Nejenže má krásný design, ale i se skvěle drží a oproti mému starému epilátoru mnohem lépe vezme i ty menší chloupky, většinou stačí jedno přejetí. Skvěle jsou i nástavce, ja nejvíce oceňuji ten s lepším LED světlem. Velice doporucuji

Výhody

ergonomie, design, LED svetylko

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Ivetka25

30/03/2026

Czech Republic

Skvělý epilátor

Díky vysoké rychlosti a kvalitním pinzetám je epilace rychlá a zároveň důkladná. Poradí si i s jemnými chloupky, takže není potřeba ošetření rozdělovat do více etap a výsledek vydrží dlouho. Oceňuji také praktické nástavce, jako je zastřihovač a rotační kartáček, které ráda využívám. Přístroj se dobře drží v ruce a navíc potěší i svým designem – růžová barva působí velmi příjemně.

Výhody

Rychlá s snadná manipulace

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Kristýna Č.

29/03/2026

Czech Republic

Jsem spokojena

Můj přechod z klasické žiletky na epilátor Philips, byla opravdu skvělá volba. Rozdíl je slovy nepopsatelný. Oceňuji, že je na mokré i suché použití. Kůže je po něm krásně hlaďoučká. Je lehký a dobře se drží v ruce. Celkově ovládání a manipulace s ním je úplně jednoduchá. Pěkný designe v mé oblíbené barvičce. Trošku hlučnější.

Výhody

Bezdrátový, vodný jak na mokré tak i suché použití, několik nástavců, lehký, jednoduchá manipulace a čistění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE709/00 Bezdrátový epilátor na mokré i suché ošetření

Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. oproti modelu bez ProGuide.

  2. S 2-ročnou zárukou.