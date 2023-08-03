Na telo, nohy a podpazušie
S jemnými zaoblenými zastrihávačmi
Patentované zaoblené hroty zastrihávača jemne prechádzajú všetkými typmi chĺpkov a pomáhajú predchádzať poškriabaniu a porezaniu. 80 % našich zákazníkov potvrdzuje, že nedochádza k páleniu spôsobenému používaním žiletky ani k začervenaniu.*
Či už si plánujete holiť celé telo alebo potrebujete len rýchle úpravy, naše holiace strojčeky prinášajú výsledky rýchlo a jednoducho. Systém 3 čepelí sa pohybuje v oboch smeroch na rýchle oholenie. Vďaka integrovaným obojstranným zastrihávačom dokáže pred oholením zastrihnúť dlhšie chĺpky, čo ešte viac urýchľuje holenie.
Telový holiaci strojček Philips je navrhnutý pre zaistenie jemného a komfortného pocitu na rôznych častiach tela.
4.8
z 5
339
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
_Micka_
03/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Perfektný
Výborný, rýchle oholenie, žiadne podráždenie, pokožka je jemná a hladká. Je pravda že nohy treba holiť častejšie ako pri depilácii, ale už by som nemenila. Je ľahký, padne akurát do ruky, na jedno nabitie vydrží neskutočne dlho. Super je aj nadstavec na pedikúru. Strojček určite odporúčam
Výhody
ľahký, dlhá výdrž, veľa nadstavcov
Nevýhody
žiadne
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie
MonHa77
01/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek je praktický
Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Patrikk
06/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Patryk
Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
HUT Nemecko N = 49, 2021