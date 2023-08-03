VýrobkyPodpora

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie
  • Jednoduché holenie

6000 SeriesTelový holiaci strojček

BRL128/00

4.8
| (339) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jednoduché holenie
Vyskúšajte jemné holenie vďaka nášmu novému telovému holiacemu strojčeku. Chráni pokožku pred poškriabaním a porezaním a poskytuje rýchle a pohodlné používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Či už potrebujete oholiť celé telo alebo rýchlo doladiť detaily.
Zobraziť všetky výhody
CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Šetrné k vašej pokožke, dokonca aj na citlivých miestach

Jednoduché holenie

  • Na telo, nohy a podpazušie

  • S jemnými zaoblenými zastrihávačmi

Zabraňuje poškriabaniu a porezaniu

Zabraňuje poškriabaniu a porezaniu

Patentované zaoblené hroty zastrihávača jemne prechádzajú všetkými typmi chĺpkov a pomáhajú predchádzať poškriabaniu a porezaniu. 80 % našich zákazníkov potvrdzuje, že nedochádza k páleniu spôsobenému používaním žiletky ani k začervenaniu.*

Rýchle výsledky vďaka systému 3 čepelí

Rýchle výsledky vďaka systému 3 čepelí

Či už si plánujete holiť celé telo alebo potrebujete len rýchle úpravy, naše holiace strojčeky prinášajú výsledky rýchlo a jednoducho. Systém 3 čepelí sa pohybuje v oboch smeroch na rýchle oholenie. Vďaka integrovaným obojstranným zastrihávačom dokáže pred oholením zastrihnúť dlhšie chĺpky, čo ešte viac urýchľuje holenie.

Vhodné na citlivé oblasti

Vhodné na citlivé oblasti

Telový holiaci strojček Philips je navrhnutý pre zaistenie jemného a komfortného pocitu na rôznych častiach tela.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

339

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

03/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Perfektný

Výborný, rýchle oholenie, žiadne podráždenie, pokožka je jemná a hladká. Je pravda že nohy treba holiť častejšie ako pri depilácii, ale už by som nemenila. Je ľahký, padne akurát do ruky, na jedno nabitie vydrží neskutočne dlho. Super je aj nadstavec na pedikúru. Strojček určite odporúčam

Výhody

ľahký, dlhá výdrž, veľa nadstavcov

Nevýhody

žiadne

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezkáblový holiaci strojček na mokré/suché použitie

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je praktický

Vždy jsem si kupovala náhradní žiletky do holícího strojku a teď už nemusím. Tento bezdrátový holící strojek je úžasný, už žádné žiletky. Tento stojek je kal na suché tak mokré holení a to je super. Praktický sáček, kam se dá vše pro cestovní účely.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

06/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Patryk

Výrobek má velké příslušenství, nástavců. Je možné suché i mokré holení. Je bezdrátový, také není omezení zásuvkou. Holení je vidět až po pár přejetích.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Bezdrátový holicí strojek pro mokré a suché použití

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. HUT Nemecko N = 49, 2021