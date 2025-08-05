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Odstraňovanie chĺpkov
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6000 Series Telový holiaci strojček
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BRL128/00
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Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Prečo sa môj produkt nabíja dlhšie, ako sa očakáva?
Prečo sa s produtom nedodáva aj adaptér?
Čo môžem použiť na nabíjanie svojich produktov Philips nabíjaných cez USB?
SatinShave AdvancedHoliaci fólia
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
Lady Shaver Series 8000USB kábel
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