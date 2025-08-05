VýrobkyPodpora

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

6000 Series Telový holiaci strojček

Podpora

6000 SeriesTelový holiaci strojček

BRL128/00

6000 Series Telový holiaci strojček

Prejsť do obchodu

Využite svoj produkt naplno

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 3.4 MB
  • 5 February 2026

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 652.7 kB
  • 17 December 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme