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  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
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  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
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  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke
  • Účinná epilácia. Jemná k pokožke

Epilator Series 8000Epilátor na mokré aj suché použitie

BRE740/10

4.6
| (77) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Účinná epilácia. Jemná k pokožke
Epilátor Philips 8000 Series: prvý epilátor na svete s keramickými pinzetami pre pohodlnejšiu epiláciu. Vďaka technológii Double Action zachytí aj tie najkratšie chĺpky, aby vaša pokožka ostala hladká po celé týždne.
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Predĺžená záruka

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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Jemná pokožka celé 4 týždne

Účinná epilácia. Jemná k pokožke

  • Na nohy, telo a chodidlá

  • Bezkáblové použitie

  • +9 druhov príslušenstva

Jemná pokožka po celé týždne s technológiou Double Action

Jemná pokožka po celé týždne s technológiou Double Action

Technológia Double Action synchronizuje dlhé keramické pinzety pri nepretržitom pevnom uchopovaní a odstraňovaní chĺpkov s dĺžkou už od 0,5 mm. Široká hlava epilátora s pinzetami dlhšími o 50 % odstraňuje viac chĺpkov jedným ťahom*. Pripravte sa na hladké týždne bez starostí.

Náš najrýchlejší epilátor

Náš najrýchlejší epilátor

Naše pinzety sa tiež otáčajú rýchlejšie než u niektorých konkurenčných modelov.

32 keramických hypoalergénnych pinziet na šetrné ošetrenie

32 keramických hypoalergénnych pinziet na šetrné ošetrenie

32 keramických pinziet z hypoalergénneho materiálu pre pohodlné ošetrenie. Kĺžu ľahko po pokožke, vytvárajú menšie trenie a zároveň majú väčší kontakt s pokožkou*. 91 % žien potvrdilo príjemný pocit na pokožke**.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

77

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

14/03/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

odporucam

vrelo odporucam, urobi co ma, dobre vydrz baterie, uplne spokojnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE721/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

09/11/2021

Slovensko

Slovensko

Super

Niekoľko rokov som používala epilátor Braun s osvetlením a chcela som zase so svetlom, lebo je to lepšie. Našla som Philips a riskla som. Výrobok je super. Oveľa rýchlejšie vybavím holenie, bez káblov, je ľahučký, pohodlnejší do ruky, trochu hlučnejší, ale tú krátku dobu sa to dá vybaviť.

Výhody

ľahký, bez káblov

Nevýhody

hlučnejší, ale nič hrozné na pár minút

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor na mokré aj suché použitie

23/03/2021

Slovensko

Slovensko

Dokonaly !!!

Predosle skusenosti som mala s konkurencnou znackou, ale vdaka skusenostiam s vyrobkami Philips som sa rozhodla pre tento produkt. Predcil dokonca ocakavania. Kvalita prevedenia je na vyssej urovni a robotu si urobi skvele ! Oscilator v strede zariadenia je kovovy, co dufam bude znakom dlhsej zivotnosti.

Výhody

Kvalita a rychlost. Rovnako lion bateria a rychle nabijanie

Nevýhody

Trosku hlucnejsi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor na mokré aj suché použitie

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. v porovnaní s modelmi Philips Satinelle Advanced a Satinelle Prestige

  2. CLT Nemecko N = 153, 2019