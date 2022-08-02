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Epilator Series 8000 Epilátor na mokré aj suché použitie
Podpora
BRE740/10
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Návod na použitie
Všetko (2)
Ako môžem zmeniť nastavenia rýchlosti pilníka Philips Satinelle?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Lady shavers PhilipsPuzdro
Satinelle&Epilator series 8000Kotúčový pilník na nohy
Satinelle/Epilator series 8000Exfoliačná kefková hlavica
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec pre citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Kryt na citlivé oblasti
Satinelle/Epilator series 8000Nadstavec na napínanie pokožky
Satinelle/Epilator series 8000Ochranný kryt na pilník na nohy
Satinelle/Epilator series 8000Holiaca hlavica
Epilator series 8000Skrinka pre pilníky na nohy
Epilators series 8000Epilačná hlava
Epilators series 8000Sieťový adaptér
Holiaci fólia
Epilator series 8000Nadstavec na napínanie pokožky
Puzdro
Zastrihávací hrebeň
Skrinka pre pilníky na nohy
EpilatorPeelingová rukavica
EpilatorZastrihávacia hlava
Súprava pinziet
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