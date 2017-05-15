Tento produkt už nie je dostupný
Predĺžená záruka
Senzor SmartSkin
2 inteligentné nadstavce: telo, tvár
Aplikácia Lumea IPL
Použitie na sieť
Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.
Séria Lumea 8000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.
Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.
Ocenenia
4.7
z 5
235
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
holesovi
15/05/2017
Slovensko
Je super
Veľkou prednosťou prístroja Lumea je jeho počet použití, depilovaná pokožka vydrží bez chĺpkov dva mesiace.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
radkab
15/05/2017
Slovensko
Skvelé!
Vďaka prístroju už nemusím riešiť chĺpky, skvelé. Ušetrí čas, použitie je rýchle, jasné a bezbolestné, a už po pár použitiach bolo vidieť, že chĺpky miznú. Na niektorých miestach úplne. Som naprosto spokojná a doporučujem, produkt splnil moje očakávanie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
kkrotilova
15/05/2017
Slovensko
Skvelé vlastnosti, som nadšená
Lumeu Prestige už nedám z ruky, zvykla som si rýchle na jednoduché používanie a skvelé výsledky, ktoré sa majú dostaviť po štvrtom použití, ale pri mne sa prejavili prvé výsledky už po druhom použití! Celé balenie, vrátane adaptéru a nástavcov pre rôzne oblasti vozím so sebou v taštičke, ktorá je súčasťou. Prevádzka je naprosto bezpečná vďaka senzorom, ktoré nedovolia samovoľné spustenie napr. keď tlačítko stlačí dieťa. Som z neho nadšená.
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024
Podložené dátami z klinickej štúdie používateľov Philips Lumea.
Pri dodržaní ošetrovacieho postupu. Vypočítané na použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovo poskytovanú záruku spoločnosti Philips.