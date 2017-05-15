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  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
  • Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

Lumea IPL 8000 SeriesIPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

BRI945/00

4.7
| (235) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ
Vychutnajte si rýchle a prispôsobené ošetrenie s naším prístrojom Lumea IPL série 8000. Technológia SenseIQ s inteligentnými nadstavcami a aplikáciou Lumea IPL pre dlhotrvajúcu hladkú pokožku.
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Predĺžená záruka

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Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

Užite si 2 roky viditeľne hladkej pokožky bez chĺpkov*

Prispôsobený pre vás so systémom SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 2 inteligentné nadstavce: telo, tvár

  • Aplikácia Lumea IPL

  • Použitie na sieť

Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky

Ošetrujte len 2x mesačne, aby ste získali rýchle výsledky

Na začiatok každé 2 týždne – čo je o polovicu menej často ako pri iných značkách. Potom raz mesačne iba na potrebných miestach. A je to. Ošetrenie oboch nôh od kolien dole trvá 8,5 minúty.

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Jemné a pohodlné so systémom SenseIQ

Séria Lumea 8000 má päť jednoducho nastaviteľných nastavení svetla. Náš snímač SmartSkin načíta váš odtieň pokožky a pomôže vám nájsť najpohodlnejšie nastavenie. Inteligentné nadstavce prispôsobujú ošetrenie každej oblasti tela.

Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Výnimočne dlhý kábel pre väčšiu flexibilitu pri ošetrovaní

Pohodlné používanie vďaka výnimočne dlhému káblu, ktorý umožňuje ľahký prístup a lepšiu ovládateľnosť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612375

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

235

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Je super

Veľkou prednosťou prístroja Lumea je jeho počet použití, depilovaná pokožka vydrží bez chĺpkov dva mesiace.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelé!

Vďaka prístroju už nemusím riešiť chĺpky, skvelé. Ušetrí čas, použitie je rýchle, jasné a bezbolestné, a už po pár použitiach bolo vidieť, že chĺpky miznú. Na niektorých miestach úplne. Som naprosto spokojná a doporučujem, produkt splnil moje očakávanie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

15/05/2017

Slovensko

Slovensko

Skvelé vlastnosti, som nadšená

Lumeu Prestige už nedám z ruky, zvykla som si rýchle na jednoduché používanie a skvelé výsledky, ktoré sa majú dostaviť po štvrtom použití, ale pri mne sa prejavili prvé výsledky už po druhom použití! Celé balenie, vrátane adaptéru a nástavcov pre rôzne oblasti vozím so sebou v taštičke, ktorá je súčasťou. Prevádzka je naprosto bezpečná vďaka senzorom, ktoré nedovolia samovoľné spustenie napr. keď tlačítko stlačí dieťa. Som z neho nadšená.

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Táto recenzia bola vytvorená pre Lumea Prestige BRI950/00 IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 

  1. Podložené dátami z klinickej štúdie používateľov Philips Lumea.

  2. Pri dodržaní ošetrovacieho postupu. Vypočítané na použitie na ošetrenie nôh od kolien dolu, oblasti bikín, podpazušia a tváre. Životnosť lampy nepredlžuje 2-ročnú celosvetovo poskytovanú záruku spoločnosti Philips.