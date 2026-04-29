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Lumea IPL 8000 Series IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

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Lumea IPL 8000 SeriesIPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

BRI945/00

Lumea IPL 8000 Series IPL prístroj na odstránenie chĺpkov s tech. SenseIQ

Tento produkt už nie je dostupný

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Data Act Document

  • PDF súbor, 213.9 kB
  • 24 September 2025

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • ZIP súbor, 403.5 kB
  • 12 May 2026

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