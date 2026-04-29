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Lumea Prestige IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Lumea PrestigeIPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

BRI956/00

Lumea Prestige IPL prístroj na odstraňovanie chĺpkov

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Eco passport - English (US)

  • PDF súbor, 138 kB
  • 7 February 2020

Návod na použitie

  • PDF súbor, 11.8 MB
  • 16 February 2024

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