Tento produkt už nie je dostupný
Strojček s dvoj. fóliou
Špičkový holiaci systém
1 hod. nabíjania + rýchle nabíjanie
5 druhov príslušenstva
Ohybné zaoblené čepele sú o 75 % efektívnejšie ako tradičné dámske žiletky*. Skryté pod ochrannou fóliou kopírujú vaše kontúry a prinášajú vám to najhladšie oholenie.
Keď prechádzate holiacim strojčekom po tele, hlava Multiflex s pohyblivými fóliami a ohybným krkom sa hýbe spolu s vami, aby zabezpečila optimálny kontakt s pokožkou. Dve holiace fólie zabezpečia, že nezachytených chĺpkov bude minimum.
Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk na oboch stranách holiacej hlavy zabezpečia plynulé ťahy a jemný pocit na pokožke, obzvlášť na miestach s krivkami.
Ocenenia
4.1
z 5
63
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Filipska
08/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je krásný a skvěle se ovládá
Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Lebrovka
19/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Holicí strojek
Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
SusanaB
02/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Holí výborně
Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.
Výhody
Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024