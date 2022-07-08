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Všetky rady

  • Bezchybné, hladké oholenie
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  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
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  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie
  • Bezchybné, hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

SatinShave PrestigeEl. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

BRL170/00

4.1
| (63) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Bezchybné, hladké oholenie
Užite si bezchybné hladké a pohodlné oholenie nôh a tela. Náš najpokročilejší systém holenia vám zabezpečí hodvábne jemnú pokožku bez podráždenia. SatinShave Prestige – taký pohodlný, že sa môžete holiť každý deň. Taký bezchybný, že to nepotrebujete.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Svetová jednotka v IPL technológii1, 15 rokov hebkej pokožky a sebavedomia s Philips Lumea

vďaka nášmu najpokročilejšiemu systému holenia

Bezchybné, hladké oholenie

  • Strojček s dvoj. fóliou

  • Špičkový holiaci systém

  • 1 hod. nabíjania + rýchle nabíjanie

  • 5 druhov príslušenstva

Náš najpokročilejší systém pre to najhladšie oholenie

Náš najpokročilejší systém pre to najhladšie oholenie

Ohybné zaoblené čepele sú o 75 % efektívnejšie ako tradičné dámske žiletky*. Skryté pod ochrannou fóliou kopírujú vaše kontúry a prinášajú vám to najhladšie oholenie.

Hlava Multiflex s dvomi fóliami pre menej nezachytených chĺpkov

Hlava Multiflex s dvomi fóliami pre menej nezachytených chĺpkov

Keď prechádzate holiacim strojčekom po tele, hlava Multiflex s pohyblivými fóliami a ohybným krkom sa hýbe spolu s vami, aby zabezpečila optimálny kontakt s pokožkou. Dve holiace fólie zabezpečia, že nezachytených chĺpkov bude minimum.

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk pre mimoriadne jemný pocit na pokožke

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk pre mimoriadne jemný pocit na pokožke

Pohodlné vankúšiky jemné na dotyk na oboch stranách holiacej hlavy zabezpečia plynulé ťahy a jemný pocit na pokožke, obzvlášť na miestach s krivkami.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

63

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

08/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je krásný a skvěle se ovládá

Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

19/04/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Holicí strojek

Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Holí výborně

Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.

Výhody

Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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  1. 2 Zdroj: Market leader research institute, maloobchodná hodnota MAT december 2024 