E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Odstraňovanie chĺpkov
Všetky rady
Satinelle Prestige Epilátor na mokré aj suché použitie
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
BRP586/00
Prejsť do obchodu
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).
Stručná používateľská príručka - English (US)
Data Act Document
Všetko (1)
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Satinelle&Epilator series 8000Kotúčový pilník na nohy
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme