BS4B1927B/00
Maximalizujte pracovný stôl
Maximalizujte pracovný stôl a pripojte PC klientov k monitoru SmartErgoBase od spoločnosti Philips pomocou montážneho stojana. Tento jednoduchý všestranný pomocník umožňuje vytvorenie nastavenia typu Všetko v jednom pre maximálnu produktivitu
pre monitor Philips SmartErgoBase
Upevnenie VESA predstavuje priemyselný štandard a zaručuje montážnu kompatibilitu, ktorá umožňuje upevnenie na väčšinu počítačov a Tenkých klientov s malými rozmermi.
Tento jednoduchý montážny stojan predstavuje nízkonákladové riešenie na vytvorenie usporiadaného a multifunkčného pracovného prostredia pre prácu s počítačmi a umožňuje efektívne využitie prostredí s obmedzeným priestorom.
Montážna konzola na pripevnenie pre klienta sa hodí priamo na ocenený komerčný monitor Philips SmartErgoBase pre jednoduchú montáž na počítač a pripevnenie Thin klient.
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