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  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl
  • Maximalizujte pracovný stôl

Montážny stojan

BS4B1927B/00

Maximalizujte pracovný stôl

Maximalizujte pracovný stôl a pripojte PC klientov k monitoru SmartErgoBase od spoločnosti Philips pomocou montážneho stojana. Tento jednoduchý všestranný pomocník umožňuje vytvorenie nastavenia typu Všetko v jednom pre maximálnu produktivitu

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Maximalizujte pracovný stôl

  • pre monitor Philips SmartErgoBase

Univerzálne 100 mm upevnenie VESA

Upevnenie VESA predstavuje priemyselný štandard a zaručuje montážnu kompatibilitu, ktorá umožňuje upevnenie na väčšinu počítačov a Tenkých klientov s malými rozmermi.

Jednoduché a multifunkčné riešenie

Tento jednoduchý montážny stojan predstavuje nízkonákladové riešenie na vytvorenie usporiadaného a multifunkčného pracovného prostredia pre prácu s počítačmi a umožňuje efektívne využitie prostredí s obmedzeným priestorom.

Jednoduché nastavenie a používanie

Montážna konzola na pripevnenie pre klienta sa hodí priamo na ocenený komerčný monitor Philips SmartErgoBase pre jednoduchú montáž na počítač a pripevnenie Thin klient.

Technické špecifikácie

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