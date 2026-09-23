VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT2200B/00

Reproduktor rovnako dobrodružný ako vy

Tento robustný a vodoodolný prenosný bezdrôtový reproduktor vás môže sprevádzať všade, kam len budete chcieť ísť – pod strechu či von, hore či dolu, či prší alebo svieti slnko. Vydrží všetko a zároveň zaručí skvelý zvuk.

Zobraziť všetky výhody

Reproduktor rovnako dobrodružný ako vy

  • Bluetooth®

  • Vstavaný mikrofón na hovory

  • Nabíjateľná batéria

Použite vlastný remienok a noste ho stále pri sebe

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Pevný, vodeodolný a pláva na hladine, určený na použitie vonku

Pevný, vodeodolný a pláva na hladine, určený na použitie vonku

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky