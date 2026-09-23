Tento produkt už nie je dostupný
BT2200B/00
Reproduktor rovnako dobrodružný ako vy
Tento robustný a vodoodolný prenosný bezdrôtový reproduktor vás môže sprevádzať všade, kam len budete chcieť ísť – pod strechu či von, hore či dolu, či prší alebo svieti slnko. Vydrží všetko a zároveň zaručí skvelý zvuk.
Bluetooth®
Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Pevný, vodeodolný a pláva na hladine, určený na použitie vonku
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