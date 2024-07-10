Presnosť nastavenia 1 mm
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
45 min bezšn. používania/10 h nabíjania
Systém Lift & Trim
Zastrihávač brady Philips je perfektný na úpravu strniska a obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hrebeňový nadstavec, ktorý chĺpky nadvihne na úroveň čepelí pre ich rovnomerné zastrihnutie.
Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.
Čepele majú zaoblené hrany, takže umožňujú plynulejší kontakt s pokožkou a zároveň ju chránia pred poškriabaním a podráždením.
4.6
z 5
230
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Status16
10/07/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Plná spokojenost.
Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰
Výhody
Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.
Nevýhody
Nenalezeny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Peeteer
16/03/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Přesný a ostrý jako břitva ;)
Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.
Výhody
Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný
Nevýhody
Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Pavel N.
19/02/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Splnil všechna očekávání
- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Systém Lift & Trim zastriháva až o 30 % rýchlejšie oproti svojmu predchodcovi Philips