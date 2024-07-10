VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • 3-dňová brada bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy
  • 3-dňová brada bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 3000Strihač brady

BT3216/14

4.6
| (230) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
3-dňová brada bez námahy
Tento zastrihávač s inovatívnym systémom Lift & Trim nadvihuje a zachytáva viac ležiacich chĺpkov pre účinné, rovné výsledky zastrihávania. Takto poľahky dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa svojich predstáv.
Zobraziť všetky výhody

Systém Lift & Trim zastriháva až o 30 % rýchlejšie*

3-dňová brada bez námahy

  • s presnosťou nastavenia 0,5 mm

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Systém Lift & Trim

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Zastrihávač brady Philips je perfektný na úpravu strniska a obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hrebeňový nadstavec, ktorý chĺpky nadvihne na úroveň čepelí pre ich rovnomerné zastrihnutie.

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača brady Philips 3000 sú stále rovnako ostré ako v prvý deň, takže vám vždy zabezpečia dôkladné a zároveň šetrné zastrihnutie.

Čepele ohľaduplné k pokožke prispievajú k hladkej pokožke

Čepele ohľaduplné k pokožke prispievajú k hladkej pokožke

Čepele majú zaoblené hrany, takže umožňujú plynulejší kontakt s pokožkou a zároveň ju chránia pred poškriabaním a podráždením.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

230

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Systém Lift & Trim zastriháva až o 30 % rýchlejšie oproti svojmu predchodcovi Philips