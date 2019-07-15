Tento produkt už nie je dostupný
Bezproblémový rovnomerný strih
Vďaka zastrihávaču s celokovovými čepeľami dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv. Náš nový integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky tak, že rovnomerný strih dosiahnete jedným ťahom.
presnosť nastavenia 0,2 mm
Celokovové čepele
60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania
Int. hrebeň na zdvíhanie chĺpkov
Vďaka dynamickému systému na strihanie brady a integrovanému hrebeňu na zdvíhanie chĺpkov, ktorý zdvihne chĺpky na dosiahnutie rovnomerného strihu, získate 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv.
Zastrihávajte strnisko jedným rýchlym ťahom, vďaka čomu je táto činnosť jemnejšia k pokožke. Náš nový integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky a navedie ich správnym smerom na dosiahnutie rovnomerného strihu bez námahy.
Tento zastrihávač sa dodáva s kovovými čepeľami s dvojitým ostrím, ktoré zastrihnú pri každom ťahu viac chĺpkov pre rýchlejšie zastrihávanie.
Ocenenia
4.8
z 5
57
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
pepeplzen
29/12/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super zastřihovač.
Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2025-11-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Dátum použitia 2025-11-29
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips