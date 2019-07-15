Tento produkt už nie je dostupný
presnosť nastavenia 0,2 mm
Celokovové čepele
70 min. bezšn. použitia/1 h. nabíjania
Int. hrebeň na zdvíhanie chĺpkov
Vďaka dynamickému systému na strihanie brady a integrovanému hrebeňu na zdvíhanie chĺpkov, ktorý zdvihne chĺpky na dosiahnutie rovnomerného strihu, získate 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv.
Zastrihávajte strnisko jedným rýchlym ťahom, vďaka čomu je táto činnosť jemnejšia k pokožke. Náš nový integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky a navedie ich správnym smerom na dosiahnutie rovnomerného strihu bez námahy.
Tento zastrihávač sa dodáva s kovovými čepeľami s dvojitým ostrím, ktoré zastrihnú pri každom ťahu viac chĺpkov pre rýchlejšie zastrihávanie.
Ocenenia
4.6
z 5
229
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
pepeplzen
29/12/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super zastřihovač.
Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips