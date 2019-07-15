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  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih
  • Bezproblémový rovnomerný strih

Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 5000Zastrihávač fúzov

BT5205/16

4.6
| (229) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Bezproblémový rovnomerný strih
Vďaka zastrihávaču s celokovovými čepeľami dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv. Náš nový integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky tak, že rovnomerný strih dosiahnete jedným ťahom.
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Dynamický systém na úpravu brady pre rovnomerný výsledok

Bezproblémový rovnomerný strih

  • presnosť nastavenia 0,2 mm

  • Celokovové čepele

  • 70 min. bezšn. použitia/1 h. nabíjania

  • Int. hrebeň na zdvíhanie chĺpkov

Zdvíha chĺpky na úroveň čepele na dosiahnutie rovnomernejších výsledkov

Zdvíha chĺpky na úroveň čepele na dosiahnutie rovnomernejších výsledkov

Vďaka dynamickému systému na strihanie brady a integrovanému hrebeňu na zdvíhanie chĺpkov, ktorý zdvihne chĺpky na dosiahnutie rovnomerného strihu, získate 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa vašich predstáv.

Chĺpky smeruje do rezného nástroja na bezproblémové zastrihnutie

Chĺpky smeruje do rezného nástroja na bezproblémové zastrihnutie

Zastrihávajte strnisko jedným rýchlym ťahom, vďaka čomu je táto činnosť jemnejšia k pokožke. Náš nový integrovaný hrebeň na zdvíhanie chĺpkov zdvihne chĺpky a navedie ich správnym smerom na dosiahnutie rovnomerného strihu bez námahy.

Čepele s dvojitým ostrím na rýchlejšie zastrihávanie*

Čepele s dvojitým ostrím na rýchlejšie zastrihávanie*

Tento zastrihávač sa dodáva s kovovými čepeľami s dvojitým ostrím, ktoré zastrihnú pri každom ťahu viac chĺpkov pre rýchlejšie zastrihávanie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

229

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

29/12/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super zastřihovač.

Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips