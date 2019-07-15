Tento produkt už nie je dostupný
presnosť nastavenia 0,2 mm
Samoostriace kovové čepele
Až 90 min používania za 1 h nabíjania
Systém Lift & Trim PRO
Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.
Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.
Zastrihávajte na presnú želanú dĺžku. Stačí otočiť presný ovládací prvok na jedno z 40 nastavení dĺžky v rozsahu 0,4 až 20 mm s prírastkami po 0,2 mm.
Ocenenia
4.6
z 5
229
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Kamo
15/07/2019
Slovensko
Strihač max.splnil moje požiadavky
Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady
ervin
22/07/2017
Slovensko
vsetko super, ziadne negativa
super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska
pepeplzen
29/12/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super zastřihovač.
Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips