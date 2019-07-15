VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Jeden ťah, hladký strih
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih
  • Jeden ťah, hladký strih

Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 5000Strihač brady

BT5502/15

4.6
| (229) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jeden ťah, hladký strih
Rovnomerné a presné zastrihávanie, ktoré potrebujete pri vytváraní trojdňového strniska, či krátkej alebo dlhej briadky. Náš inovatívny systém Lift & Trim PRO nadvihuje chĺpky až na úroveň dvojito brúsených nožov na zaistenie rovnomerného zastrihnutia jedným ťahom.
Zobraziť všetky výhody

2-krát vyššia presnosť so systémom Lift & Trim PRO

Jeden ťah, hladký strih

  • presnosť nastavenia 0,2 mm

  • Samoostriace kovové čepele

  • Až 90 min používania za 1 h nabíjania

  • Systém Lift & Trim PRO

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Zastrihávajte na presnú želanú dĺžku. Stačí otočiť presný ovládací prvok na jedno z 40 nastavení dĺžky v rozsahu 0,4 až 20 mm s prírastkami po 0,2 mm.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-3620246

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

229

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

29/12/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super zastřihovač.

Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips