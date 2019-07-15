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  • Pokročilá presnosť
  • Pokročilá presnosť
  • Pokročilá presnosť
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  • Pokročilá presnosť
  • Pokročilá presnosť
  • Pokročilá presnosť
  • Pokročilá presnosť

Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 5000Strihač brady

BT5522/15

4.6
| (229) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Pokročilá presnosť
Zastrihávač brady Norelco 5500 od spoločnosti Philips je prvotriedny zastrihávač brady a strniska, ktorý tiež dokáže strihať vlasy. Je určený na rovnomerné zastrihnutie z každého uhla a ponúka 40 nastaviteľných dĺžok. Oceľové čepieľky DualCut a 120 minút prevádzkového času vďaka lítium-iónovej batérii.
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Neprekonateľná starostlivosť o bradu a vlasy

Pokročilá presnosť

  • presnosť nastavenia 0,2 mm

  • Samoostriace kovové čepele

  • 120 min bezšn. používania/1 h nabíjania

  • Systém Lift & Trim PRO

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strnisko nemá šancu. Systém Lift&Trim Pro zachytí všetky vaše priľnavé chĺpky a nadvihne ich k čepeliam, aby zabezpečil presný strih, pričom je ideálny aj na zastrihovanie dlhej brady.

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Samoostriace čepele nepotrebujú žiadnu údržbu

Čepele s dvojitým ostrím sú vhodné aj pre tie najhustejšie chĺpky, pričom zaručujú presné tvarovanie okrajov a dokonalé zastrihnutie pri každom použití. Čepele nie je potrebné mazať ani vymieňať.

Prispôsobuje sa rôznym nastaveniam dĺžky

Zastrihávajte na presnú želanú dĺžku. Stačí otočiť presný ovládací prvok na jedno z 40 nastavení dĺžky v rozsahu 0,4 až 10 mm s prírastkami po 0,2 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

229

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

15/07/2019

Slovensko

Slovensko

Strihač max.splnil moje požiadavky

Jednoduchá obsluha,perfektné strihanie brady,dlhá výdrž baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Strihač brady

22/07/2017

Slovensko

Slovensko

vsetko super, ziadne negativa

super striha bradu, ziadne negativa, aj ked som ho pouzil iba parkrat, zatial som ho nemusel nabijat. Pouzivam ho na vytvorenie 3 dnoveho strniska, to su mm asi 2-2,5.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Zastrihávač strniska

29/12/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super zastřihovač.

Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips