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Beard trimmer 9000 Prestige Strihač brady
Tento produkt už nie je dostupný
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BT9810/15
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Beardtrimmer 9000 PrestigeStrihač
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