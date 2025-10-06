Tento produkt už nie je dostupný
SteelPrecision Technology
PowerAdapt Sensor
3-úrovňový ukazovateľ stavu batérie
4.7
z 5
137
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Riado
06/10/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výhody
Well build and great finish. Shaving amazingly
Nevýhody
No USB charging option. Travel case does not work as a charger.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů
ktoś z większego miasta
01/11/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super
Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.
Výhody
solidna budowa + działanie
Nevýhody
cena
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
AndrePT
02/03/2023
Polska
trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny
Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.
Výhody
W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
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