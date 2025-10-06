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  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
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  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
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  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
  • Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu

Tento produkt už nie je dostupný

Beard trimmer 9000 PrestigeStrihač brady

BT9810/15

4.7
| (137) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu
Philips BT9000 Prestige dodáva bezkonkurenčnú presnosť vďaka vstavanému kovovému hrebeňu, zaručujúcemu rovnomerné výsledky zastrihávania, nehľadiac na to, koľko naň pritlačíte.
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To najlepšie od značky Philips

Neprekonateľná presnosť ocele pre dokonalú bradu

  • SteelPrecision Technology

  • PowerAdapt Sensor

  • 3-úrovňový ukazovateľ stavu batérie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

137

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

06/10/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výhody

Well build and great finish. Shaving amazingly

Nevýhody

No USB charging option. Travel case does not work as a charger.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů

01/11/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Super

Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.

Výhody

solidna budowa + działanie

Nevýhody

cena

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

02/03/2023

Polska

Polska

trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny

Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.

Výhody

W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

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