Fúzy robia pravého muža mužom. Trendy v holení sa ale menia rovnako tak ako sa menia trendy v podstate vo všetkom, a tak nie je vždy jednoduché držať krok s dobou. Povinností pribúda a na holenie do hladka skrátka nezostáva čas. Ženy sa navyše takmer jednohlasne zhodujú na tom, že strnisko je o oveľa príťažlivejšie než dokonale oholená tvár. So strniskom to ale nie je zase tak jednoduché, musíte sa o neho riadne starať. My vám poradíme, aký nástroj k jeho úprave zvoliť a ako pri upravovaní postupovať.