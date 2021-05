Aby vlasy vynikli, musia najskôr zmiznúť



Vlasy na bokoch a vzadu vystrihajte do stratena. Najdlhšie vlasy nechajte samozrejme vyššie a skracujte ich postupne smerom od temena ku krku. Za nás je ideálna dĺžka okolo pol centimetra, ktorú postupne znížte na to, čo vám strojček dovolí. Od úrovne uší to pokojne vezmite na kosačku.