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  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť
  • Jeden nástroj, dokonalá presnosť

Multifunkčný zastrihávačSéria 7000

MG7940/15

4.7
| (370) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jeden nástroj, dokonalá presnosť
Vytvorte si svoj osobný štýl pomocou tohto všestranného zastrihávača, ktorý obsahuje 15 kvalitných nástrojov na úpravu tváre, hlavy a tela. Presný hrebeňový nadstavec poskytuje rovnomerné zastrihávanie podľa požadovanej dĺžky.
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Kompatibilné produkty
Multifunkčný zastrihávač

Multifunkčný zastrihávač
Séria 7000

MG7940/15

Na tvár, vlasy a telo

Jeden nástroj, dokonalá presnosť

  • 15 v 1: tvár, hlava a telo

  • Hrebeň na presné zastrihávanie

  • Samoostriace oceľové čepele

  • Technológia BeardSense

Rovnomerné zastrihávanie jedným ťahom

Rovnomerné zastrihávanie jedným ťahom

Patentovaný hrebeňový nadstavec na zastrihávanie ponúka 11 nastavení dĺžky v rozsahu 1 – 3 mm, takže môžete dosiahnuť rovnomerné zastrihnutie v presne požadovanej dĺžke.

Dlhotrvajúci výkon s presnými výsledkami

Dlhotrvajúci výkon s presnými výsledkami

Čepele z nehrdzavejúcej ocele zostávajú ostré ako prvý deň a zaisťujú dlhotrvajúci výkon. Nie je potrebný žiadny olej.

Zastrihávač, ktorý sa prispôsobí vašej brade

Zastrihávač sníma hustotu brady 125x za sekundu a zvyšuje výkon presne vtedy, keď ho potrebujete. Vďaka tomu si poradí aj s hustými, prerastenými alebo dlhšími bradami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

370

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty

  2. V porovnaní s univerzálnym zastrihávačom Philips bez 41 mm strihacieho prvku