  Zastrihávač chĺpkov nosa a uší pre zariadenie

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

    CP0827

    Zastrihávač chĺpkov nosa a uší pre zariadenie

    Tento nadstavec je určený pre univerzálny zastrihávač a slúži na rýchle a pohodlné zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach.

    All-in-One-Trimmer/Multigroom Zastrihávač chĺpkov nosa a uší

    Kde môžem tento náhradný diel zakúpiť?


    Obráťte sa na niektorého z našich servisných partnerov, ktorí vám radi pomôžu. Nie ste si istý kompatibilitou s vaším výrobkom? Kontaktujte našu zákaznícku podporu.

    Kompatibilné výrobky

    Zastrihávač chĺpkov nosa a uší pre zariadenie

    • Čierna

    Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

    Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.

    Technické špecifikácie

    • Vymeniteľné časti

      Vhodné pre typy produktov
      • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
      • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
      • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
      • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
      • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
      • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
      • MG9720, MG9530, MG9555
    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.
