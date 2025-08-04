Valentínske výhody tu! Zobraziť
Holiaci strojček na hlavu Philips Head Pro

Holiaci strojček na hlavu Philips Head Pro

Hladké oholenie bez porezania

Svetová jednotka medzi značkami elektrických holiacich strojčekov¹

Náš najlepší holiaci strojček na hlavu

Hladké oholenie bez porezania

Head Pro 9000 Series

Head Pro 9000 Series

Je navrhnutý pre hladké oholenie a maximálnu šetrnosť k pokožke. Pokročilá 360° flexibilná hlava sa prispôsobí kontúram hlavy a čepele ComfortCut zaistia rovnomerné a pohodlné oholenie v každom smere.

Technológia holenia Philips je teraz k dispozícii pre ľahké holenie hlavy

Od svetovej jednotky v oblasti elektrických holiacich strojčekov¹

Formujte svoje pravé ja

360º flexibilná hlava

Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby presne kopírovala kontúry hlavy a zaistila optimálny kontakt s pokožkou aj na ťažko dostupných miestach. Vďaka tomu účinne predchádza nadmernému tlaku, ktorý by mohol spôsobiť nepohodlie alebo podráždenie.

ComfortCut čepele

ComfortCut čepele

S týmto holiacim strojčekom Philips získate čisté a pohodlné oholenie. 36 čepelí ComfortCut oholí každý vlas tesne nad úrovňou pokožky a zaistí vám hladký a rovnomerný výsledok bez podráždenia.

Inteligentný senzor PowerAdapt

Dynamický senzor PowerAdapt sníma hustotu vlasov až 125-krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pre ešte jednoduchšie a pohodlnejšie holenie.

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať holiace strojčeky na hlavu Philips

  • Ergonomická rukoväť pre maximálne pohodlie

    S holiacim strojčekom môžete bez obáv manipulovať vďaka ergonomickému dizajnu, ktorý vám pri holení pomôže udržať bezpečný úchop.

  • Systém na zber vlasov zaisťuje poriadok pri holení

    Udržuje vaše holenie čisté bez toho, aby po umývadle zostávali ostrihané vlasy.

  • Technológia SkinProtect pre dôkladné a jemné oholenie

    Technológia SkinProtection ponúka hypoalergénne ak pokožke šetrné holenie za mokra aj nasucho bez ťahania a ťahania.

  • Hygienické a ľahké čistenie pomocou oplachovacej stanice

    Udržujte holiaci strojček ľahko pomocou priloženej oplachovacej stanice, ktorá zaisťuje optimálnu hygienu a výkon vďaka dôkladnému čisteniu holiacich hláv.

  • Vyrobené z chirurgickej švédskej ocele

    Čepele holiaceho strojčeka Philips Head sú vyrobené z chirurgickej švédskej ocele šetrnej k pokožke a odolnej proti korózii.

  • Maximalizujte výkon včasnou výmenou hlavice

    Ľahko udržujte výkon svojho holiaceho strojčeka Philips Head na 100% výmenou holiacich hlavíc každých 6 mesiacov.

  • Praktické luxusné puzdro na každodenné použitie

    Udržujte svoj holiaci strojček a príslušenstvo usporiadané a chránené v praktickom luxusnom púzdre, ktoré je ideálne pre domácnosť aj cestovanie.

Pripravený, kedykoľvek potrebujete

90 minút bezdrôtového holenia po plnom nabití

90 minút bezdrôtového holenia po plnom nabití

Holiaci strojček môžete používať doma alebo na cestách až 90 minút po 1 hodine nabíjania – to je približne 15 oholení. Holiaci strojček funguje iba vtedy, keď sa nenabíja.

Plne umývateľný a odolný proti striekajúcej vode

Plne umývateľný a odolný proti striekajúcej vode

Zvoľte si holenie, ktoré vám vyhovuje. Vďaka možnosti používania za sucha aj mokra si môžete vybrať medzi pohodlným holením za sucha a osviežujúcim holením za mokra. Holiť sa môžete s gélom či penou, a to dokonca aj v sprche.

Robustná konštrukcia: až 5 rokov záruka

Robustná konštrukcia: až 5 rokov záruka²

Naše holiace strojčeky sú navrhnuté s ohľadom na optimálny výkon. Majú 5-ročnú záruku², takže si môžete užiť maximálnu spoľahlivosť a výkon, holenie za holením.

Disclaimers

¹ Zdroj: Euromonitor International Limited; objem maloobchodního prodeje, definice kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024, výzkum provedený v říjnu 2024.
² 2letá záruka + 3leté prodloužení po registraci na Philips.cz do 90 dnů od zakoupení.

