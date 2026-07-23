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  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
  • Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Head Pro Series 5000Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

HS5980/15

4.7
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Holiaci strojček na hlavu Philips Head Pro série 5000 je navrhnutý na hladké oholenie a je jemný k pokožke. Pokročilá flexibilná hlava 360° sa prispôsobí tvaru vašej hlavy, zatiaľ čo čepele ComfortCut zabezpečia hladký a rovnomerný strih v akomkoľvek smere.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Najviac preferovaná značka elektrickej pánskej starostlivosti na svete1

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov

Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

  • Flexibilná hlava 360°

  • Čepele ComfortCut

  • PowerAdapt Sensor

  • Ergonomický dizajn

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Od poprednej svetovej značky elektrických holiacich strojčekov*

Holiaci strojček na hlavu Philips Head Shaver Pro série 5000 je navrhnutý na hladké oholenie, ktoré je zároveň príjemné pre pokožku. Je to dokonalý nástroj pre tých, ktorí chcú vyzerať upravene, cítiť sa sebavedomo a plne vyjadriť svoju osobnosť.

Strihanie vlasov v akomkoľvek smere s flexibilnou hlavou sotáčaním o 360 stupňov

Strihanie vlasov v akomkoľvek smere s flexibilnou hlavou sotáčaním o 360 stupňov

Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby sa prispôsobila obrysom hlavy a aby sa zaistil optimálny kontakt s pokožkou aj v ťažko dostupných oblastiach, čím sa zabraňuje nadmernému tlaku, ktorý môže spôsobiť pocit nepohodlia a podráždenia.

Hladké a jemné oholenie s čepeľami ComfortCut

Hladké a jemné oholenie s čepeľami ComfortCut

Ohoľte sa nahladko s holiacim strojčekom Philips. 36 čepelí ComfortCut tohto elektrického holiaceho strojčeka odstraňuje každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, vďaka čomu získate hladké a rovnomerné oholenie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

23/07/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Strojček funguje ako má. Čistenie je jednoduché. Za mňa naprostá spokojnosť.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-07-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-07-10

30/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Prekonal očakávania

Výborný strojček. Robí to čo má efektívne, rýchlo a bez neporiadku okolo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-04-15

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.

Date of Use 2026-04-15

19/07/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojnost

Zatial vsetko v poriadku, funguje asi tak ako by aj mal. Opytajte sa 2-3roky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Date of Use 2026-07-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Date of Use 2026-07-17

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  1. Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024. 

  1. Zdroj Euromonitor International Limited, maloobchodný objem, podľa vymedzenia kategórie holiacich strojčekov na telo, údaje z roku 2024, výskum uskutočnený v októbri 2024.

  2. 2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu