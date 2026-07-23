Predĺžená záruka až 5 rokov
Flexibilná hlava 360°
Čepele ComfortCut
PowerAdapt Sensor
Ergonomický dizajn
Holiaci strojček na hlavu Philips Head Shaver Pro série 5000 je navrhnutý na hladké oholenie, ktoré je zároveň príjemné pre pokožku. Je to dokonalý nástroj pre tých, ktorí chcú vyzerať upravene, cítiť sa sebavedomo a plne vyjadriť svoju osobnosť.
Plne flexibilná jednotka sa otáča o 360°, aby sa prispôsobila obrysom hlavy a aby sa zaistil optimálny kontakt s pokožkou aj v ťažko dostupných oblastiach, čím sa zabraňuje nadmernému tlaku, ktorý môže spôsobiť pocit nepohodlia a podráždenia.
Ohoľte sa nahladko s holiacim strojčekom Philips. 36 čepelí ComfortCut tohto elektrického holiaceho strojčeka odstraňuje každý chĺpok tesne nad úrovňou pokožky, vďaka čomu získate hladké a rovnomerné oholenie.
4.7
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Wowwa
23/07/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Strojček funguje ako má. Čistenie je jednoduché. Za mňa naprostá spokojnosť.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-07-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-07-10
martulo
30/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Prekonal očakávania
Výborný strojček. Robí to čo má efektívne, rýchlo a bez neporiadku okolo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-04-15
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
Date of Use 2026-04-15
Ciabatta
19/07/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojnost
Zatial vsetko v poriadku, funguje asi tak ako by aj mal. Opytajte sa 2-3roky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Date of Use 2026-07-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Date of Use 2026-07-17
Online prieskum medzi 16 003 mužmi, používateľmi elektrických prístrojov na starostlivosť o vzhľad, uskutočnený v roku 2024.
Zdroj Euromonitor International Limited, maloobchodný objem, podľa vymedzenia kategórie holiacich strojčekov na telo, údaje z roku 2024, výskum uskutočnený v októbri 2024.
2-ročná záruka + 3-ročná predĺžená záruka po registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od nákupu