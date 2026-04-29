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Telové holiace strojčeky
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Head Pro Series 5000 Hladká hlava. Jednoducho a s istotou.
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HS5980/15
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Návod na použitie
Všetko (7)
Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Prečo sa môj produkt nabíja dlhšie, ako sa očakáva?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
ShaversČistiaca kefka
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