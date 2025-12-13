12 v 1: tvár, hlava a telo
Samoostriace oceľové čepele
Technológia BeardSense
Tento univerzálny zastrihávač ponúka 12 nástrojov pre všetky vaše potreby v oblasti starostlivosti o zovňajšok. Pohodlne si zastrihnite a upravte chĺpky na tvári, ostrihajte si vlasy a upravte si telo.
Zastrihávač a jeho nástavce ponúkajú 11 nastavení dĺžky od 0,5 do 16 mm v krokoch s presnosťou 1 mm pre kratšie aj dlhšie brady. Úzky dizajn nadstavca na presné zastrihávanie uľahčuje vytváranie ostrých hrán a jemných detailov. Úpravu svojho vzhľadu môžete dokončiť pomocou kovového zastrihávača na hladké začistenie líc, brady a krku.
Pomocou nášho nadstavca na holenie tela si pohodlne oholíte celé telo. Jedinečný systém ochrany pokožky chráni citlivé partie počas holenia až do 0,5 mm. Chĺpky na tele môžete strihať aj pomocou nasúvateľného hrebeňového nadstavca.
4.6
z 5
1800
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty