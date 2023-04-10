CP0880
Hrebeňový nadstavec pre Multigroom
Tento hrebeňový nadstavec je určený pre Multigroom a umožňuje zastrihávať a upravovať vlasy podľa vašich predstáv. Zaručená presnosť pre vzhľad, ktorý máte na mysli.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Obráťte sa na niektorého z našich servisných partnerov, ktorí vám radi pomôžu. Nie ste si istý kompatibilitou s vaším výrobkom? Kontaktujte našu zákaznícku podporu.
Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.
Vymeniteľné časti
