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  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava

Multifunkčný zastrihávačRad 5000

MG5920/15

4.7
| (370) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Jeden nástroj, kompletná úprava
Vytvorte si svoj osobný štýl pomocou tohto všestranného zastrihávača, ktorý obsahuje 10 kvalitných nástrojov na úpravu tváre, hlavy a tela. Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele zostanú rovnako ostré od prvého dňa bez nutnosti olejovania na presné zastrihávanie.
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Na tvár, vlasy a telo

Jeden nástroj, kompletná úprava

  • 10 v 1: tvár, hlava a telo

  • Samoostriace oceľové čepele

  • Technológia BeardSense

Univerzálne riešenie pre tvár, hlavu a telo

Tento univerzálny zastrihávač ponúka 10 nástrojov pre všetky vaše potreby v oblasti starostlivosti o zovňajšok. Pohodlne si zastrihnite a upravte chĺpky na tvári, ostrihajte si vlasy a upravte si telo.

Rovnomerné zastrihnutie a ostré okraje

Zastrihávač a jeho nástavce ponúkajú 11 nastavení dĺžky od 0,5 do 16 mm v krokoch s presnosťou 1 mm pre kratšie aj dlhšie brady. Úzky dizajn nadstavca na presné zastrihávanie uľahčuje vytváranie ostrých hrán a jemných detailov. Úpravu svojho vzhľadu môžete dokončiť pomocou kovového zastrihávača na hladké začistenie líc, brady a krku.

Zastrihnite si chĺpky na celom tele

Efektívne zastrihávajte chĺpky na celom tele pomocou nasúvateľného hrebeňového nadstavca na telo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

370

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty