10 v 1: tvár, hlava a telo
Samoostriace oceľové čepele
Technológia BeardSense
Tento univerzálny zastrihávač ponúka 10 nástrojov pre všetky vaše potreby v oblasti starostlivosti o zovňajšok. Pohodlne si zastrihnite a upravte chĺpky na tvári, ostrihajte si vlasy a upravte si telo.
Zastrihávač a jeho nástavce ponúkajú 11 nastavení dĺžky od 0,5 do 16 mm v krokoch s presnosťou 1 mm pre kratšie aj dlhšie brady. Úzky dizajn nadstavca na presné zastrihávanie uľahčuje vytváranie ostrých hrán a jemných detailov. Úpravu svojho vzhľadu môžete dokončiť pomocou kovového zastrihávača na hladké začistenie líc, brady a krku.
Efektívne zastrihávajte chĺpky na celom tele pomocou nasúvateľného hrebeňového nadstavca na telo.
4.7
z 5
370
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty