Nie. Hodí sa zobrať ho so sebou zo začiatku, aby ste mohli sledovať bezprostrednú odozvu a naučiť sa tak holiť spôsobom čo najšetrnejším k vašej pokožke. Keď sa vám to lepšie dostane do ruky, stačí už len informácie o holení synchronizovať s aplikáciou, ktorá vám ponúkne individuálnu odozvu a poradenstvo. Holiaci strojček a aplikácia sa automaticky synchronizujú vždy, keď sa vzájomne dostanú do blízkosti.



Holiaci strojček dokáže uložiť maximálne 20 holení, preto ho nezabudnite synchronizovať prostredníctvom rozhrania Bluetooth vždy aspoň raz za 2 či 3 týždne. Ako holenie synchronizovať: 1. Otvorte aplikáciu v blízkosti holiaceho strojčeka. 2. Aplikácia sa automaticky pripojí a synchronizuje vaše posledné oholenia.