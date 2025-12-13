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  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
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  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava
  • Jeden nástroj, kompletná úprava

All-in-One TrimmerRad 5000

MG5950/15

4.6
| (1801) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Jeden nástroj, kompletná úprava
Vytvorte si svoj osobný štýl pomocou tohto všestranného zastrihávača, ktorý obsahuje 12 kvalitných nástrojov na úpravu tváre, hlavy a tela. Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele zostanú rovnako ostré od prvého dňa bez nutnosti olejovania na presné zastrihávanie.
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Na tvár, vlasy a telo

Jeden nástroj, kompletná úprava

  • 12 v 1: tvár, hlava a telo

  • Samoostriace oceľové čepele

  • Technológia BeardSense

Univerzálne riešenie pre tvár, hlavu a telo

Tento univerzálny zastrihávač ponúka 12 nástrojov pre všetky vaše potreby v oblasti starostlivosti o zovňajšok. Pohodlne si zastrihnite a upravte chĺpky na tvári, ostrihajte si vlasy a upravte si telo.

Rovnomerné zastrihnutie a ostré okraje

Zastrihávač a súprava viacerých hrebeňových nadstavcov ponúkajú 14 nastavení dĺžky od 0,5 do 16 mm v krokoch s presnosťou 1 mm pre kratšie aj dlhšie brady. Úzky dizajn nadstavca na presné zastrihávanie uľahčuje vytváranie ostrých hrán a jemných detailov. Úpravu svojho vzhľadu môžete dokončiť pomocou kovového zastrihávača na hladké začistenie líc, brady a krku.

Rozlúčte sa s ochlpením tela

Pomocou nášho nadstavca na holenie tela si pohodlne oholíte celé telo. Jedinečný systém ochrany pokožky chráni citlivé partie počas holenia až do 0,5 mm. Chĺpky na tele môžete strihať aj pomocou nasúvateľného hrebeňového nadstavca.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

1801

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

13/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%

Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

20/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vybavi ochlpenie celého tela

Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000

10/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 5000

👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri zastrihávaní chĺpkov na tvári 2 až 3-krát týždenne, každé zastrihávanie v priemere 11,5 minúty