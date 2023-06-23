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Zastrihávače brady a fúzov
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All-in-One Trimmer Rad 5000
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MG5950/15
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Návod na použitie
Všetko (14)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
All-in-One-TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 3 – 7 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec na bradu a strnisko 1 mm
All-in-One Trimmer3 mm hrebeňový nadstavec na telo
All-in-One Trimmer5 mm hrebeňový nadstavec na telo
All-in-One TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 9 – 13 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec na bradu a strnisko 2 mm
All-in-One TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 16 – 20 mm
Zastrihávač na telo
Multigroom/All-in-One-TrimmerPresný zastrihávač brady
All-in-One-Trimmer/MultigroomZastrihávač chĺpkov nosa a uší
All-in-One_Trimmer& MultigroomHrebeňový nadstavec, 16 mm
USB sieťový adaptér HQ87
Strihač
Beardtrimmer series 5000Nadstavec na presné zastrihávanie
USB kábel
ShaversČistiaca kefka
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