Tento produkt už nie je dostupný
18 nástrojov
Technológia DualCut
5-hodinová prevádzková doba
Možnosť používania pri sprchovaní
Tento všestranný zastrihávač obsahuje pokrokovú technológiu DualCut pre maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania 1.
S týmto univerzálnym zastrihávačom si môžete pohodlne zastrihávať a upravovať fúzy, bradu aj vlasy.
Dosiahnite čisté rovné línie a rovnomerné zastrihnutie aj tých najhustejších chĺpkov vďaka presným oceľovým čepeliam zastrihávača na telo a bradu. Tieto nehrdzavejúce čepele sa navyše samé ostria, aby vydržali dlhšie funkčné.
Ocenenia
4.6
z 5
1800
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Sokol 13
13/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Starostlivosť o celé telo bez škrabancov 100%
Strojček striha 100% ,rýchlo sa nabíja ,odporúčam 100%
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Ivannemo
20/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Vybavi ochlpenie celého tela
Spoľahlivý a vyborná funkčnosť , presne čo som očakával
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG9552/15 Séria 9000
Lobotomi
10/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 5000
👌👌👌👌👌👌👌👌👌 stále super ako predchádzajúce modely
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný zastrihávač MG5940/15 Rad 5000