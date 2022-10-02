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  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom
  • Zastrihávač všetko v jednom

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 30006 v 1, tvár

MG3710/15

4.6
| (590) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zastrihávač všetko v jednom
Vyskúšajte nový výzor ktorýkoľvek deň v týždni s týmto zastrihávačom všetko v jednom a 6 nástrojmi, vďaka ktorým si môžete jednoducho upraviť bradu presne tak, ako chcete.
Zobraziť všetky výhody

Zastrihávač 6 v 1

Zastrihávač všetko v jednom

  • 6 nástrojov

  • Samoostriace oceľové čepele

  • Prevádzková doba až do 60 minút

  • Oplachovateľné nadstavce

Temperované oceľové čepele, ktoré sa nelámu, neotupujú ani nehrdzavejú

Temperované oceľové čepele, ktoré sa nelámu, neotupujú ani nehrdzavejú

Samoostriace oceľové čepele zastrihávača na tvár a telo sú spevnené železom a temperovaním, aby sa dosiahla ich maximálna pevnosť. Výsledkom sú čepele, ktoré zostávajú stále rovnako ostré ako v 1. deň používania. Nehrdzavejú a nie je potrebné ich mazať.

Zastrihávajte a upravujte si svoju bradu a fúzy pomocou 6 rôznych nástrojov

Zastrihávajte a upravujte si svoju bradu a fúzy pomocou 6 rôznych nástrojov

S týmto multifunkčným zastrihávačom si môžete pohodlne zastrihávať a upravovať fúzy aj bradu.

S týmto zastrihávačom si pohodlne upravíte línie brady aj krku

S týmto zastrihávačom si pohodlne upravíte línie brady aj krku

Použite zastrihávač bez hrebeňového nástavca na zastrihávanie a získajte presné línie okrajov brady a krku. Samoostriace čepele zastrihávača zostávajú rovnako ostré ako počas prvého dňa aj po troch rokoch používania.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612372

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

590

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

02/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Male lahke, predtym som mal zo serie 5000 vydrzal dva roky, skoncila zaruka pokazil sa. Tento mam kratko ale sa mi zda byt sikovnejsi na pouzitie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

16/06/2020

Slovensko

Slovensko

Holenie brady

Som veľmi spokojný a využívam pristroj veľmi často

Výhody

Malé rozmery a viacero nádstavcov

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multigroom series 3000 MG3720/15 7 v 1, tvár a vlasy

18/09/2025

Česká republika

Česká republika

výborný kompromis mezi kvalitou a cenou

All-in-One Trimmer 3000 Series Zastřihovač 9 v 1 je dobrým kompromisem mezi kvalitou a cenou. Je možné kombinovat příslušenství od starších modelů s tímto produktem a zároveň tento zastřihovač má mnoho nástavců pro styling i intimní partie. Nevýhodu spatřuji v jeho čištění, protože se nesmí celý ponořit pod tekoucí vodu. Na tuto skutečnost upozorňuje samolepka nacházející se na tělu holícího strojku. Jen těžko je přehlédnutelná. K nabíjení zastřihovače je použit kabel s koncovkou USB B, což umožňuje nabíjení takřka všude. Dle mých zkušeností je zastřihovač velmi rychlý, tichý, precizní a pokožka zůstává nepodrážděná. Velikost a váha přímo vybízí k sbalení do sáčku, který je součástí balení a k jeho použití na cestách.

Výhody

lehký, nabíjecí kabel s koncovkou USB B, rychlý, preciznost střihu, nedráždí pokožku, velká variabilita velikosti střihu

Nevýhody

plastový, samotný strojek se nedá čistit tekoucí vodou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG3946/15 Řada 3000

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