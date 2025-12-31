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  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
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  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
  • Zlepšené možnosti úpravy a presnosť

Tento produkt už nie je dostupný

Multigroom series 50009 v 1, tvár a vlasy

MG5720/15

4.6
| (645) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Zlepšené možnosti úpravy a presnosť
Vytvorte si svoj osobný a výnimočný vzhľad vďaka tomuto všestrannému zastrihávaču, ktorý zahŕňa 9 kvalitných nástrojov na úpravu tváre a vlasov. Jeho čepele DualCut prinášajú presnosť a protišmyková gumená rukoväť umožňuje pohodlné a presné uchopenie.
Zobraziť všetky výhody

Zastrihávač typu 9 v 1 na maximálnu všestrannosť

Zlepšené možnosti úpravy a presnosť

  • 9 nástrojov

  • Technológia DualCut

  • Prevádzková doba až 80 minút

  • Vodeodolný

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Maximálna presnosť s 2x viac čepieľkami

Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.

9 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

9 dielov na zastrihávanie brady, fúzov a vlasov

Všestranný zastrihávač chĺpkov Philips Multigroom 3000 má 9 nadstavcov na pohodlnú úpravu ochlpenia tváre a vlasov.

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Samoostriace čepele pre hladký výsledok

Dosiahnite čisté rovné línie a rovnomerné zastrihnutie aj tých najhustejších chĺpkov vďaka presným oceľovým čepeliam zastrihávača na telo a bradu. Tieto nehrdzavejúce čepele sa navyše samé ostria, aby vydržali dlhšie funkčné.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

645

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

31/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

skvelá mašinka

Doteraz som mal strojček v rovnakej značke, ale už doslúžil. S novým modelom som spokojný nad očakávania. Je ľahký, kompaktný a jednoduchý v čistení, rýchlo sa nabije. Zatiaľ spoko....

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Zastrihávač 10 v 1

Táto recenzia bola vytvorená pre All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 Zastrihávač 10 v 1

08/07/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvěle funkční

Překvapila mne jednoduchost a rychlost, se kterou pracuje

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-10

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5921/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-10

01/07/2026

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojený

Výrobek splnil moje očekávání na 100%,jsem spokojený

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-01

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkční zastřihovač MG5941/15 Řada 5000

Date of Use 2026-06-01

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